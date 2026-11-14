Iratxe García (PSOE) avisa de que en las elecciones está en "juego" un futuro para Europa "con mirada progresista"

La presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, y el secretario general del PSOE en CyL, Carlos Martínez, junto a otros socialistas en un acto en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, ha avisado este sábado que en las elecciones generales del 29 de noviembre también se pone en "juego" un futuro en Europa "con mirada progresista".

García ha participado junto a Carlos Martínez en un acto en Soria en el que ha subrayado la importancia que ha supuesto para España formar parte del proyecto de Europa y el impacto del país en el bloque.

"Nos estamos jugando que la Europa que hoy conocemos y la Europa que hoy necesitamos pueda seguir existiendo. Hoy Europa tiene grandes desafíos, estamos en un momento donde la esfera internacional está provocando problemas fundamentales en lo que es sobre todo el coste de la vida de las familias, de las personas, de los trabajadores. Y la Europa que afronte esta situación, pues sin duda alguna va a depender mucho de los gobiernos nacionales", ha reflexionado García.

En ese sentido, García considera que en las elecciones del 29 de noviembre se "juega" continuar con ese modelo europeo, lo que, a su juicio, se puede conseguir si en España se logra "un gobierno progresista".

Así, ha aseverado que con gobiernos como el de España con Pedro Sánchez, "Europa no se resigna y sigue hablando de principios como el de solidaridad, justicia, cohesión territorial o igualdad de oportunidades".

García, quien ha relatado que recibe numerosos mensajes de apoyo del socialismo europeo, ha enmarcado en este contexto las demandas de apoyo al PSOE con el objetivo de ganar las elecciones, un objetivo en el que se va volcar en estas dos semanas.

"Para continuar con "esa Europa y esa España que avanza, que apuesta por el sistema público de educación, pensiones y sanidad, y que defiende la dignidad y el estado de derecho internacional", ha apostillado, para censurar las guerras "desatadas por autócratas como Trump o Netanhayu" que "están costando muchas vidas y mucho sufrimiento tanto fuera como dentro de la Unión Europa, con subidas del precio de la energía y de la inflación".

Las iniciativas para luchar contra dichos aumentos, considera García, solo serán posibles con un gobierno socialista, motivo por el que ha reclamado movilización de cara al 29 de noviembre, para que España también diga "no a la involución" como ha ocurrido en los recientes comicios en Estados Unidos, Israel o Brasil.

MARTÍNEZ DEFIENDE EL "LIDERAZGO" DE SÁNCHEZ Y GARCÍA

Por su parte, el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León ha mostrado su acuerdo con García en que España y Europa se encuentran en un momento absolutamente clave para no ir a "la resolución simplista de los problemas".

El socialista ha explicado que España se juega elegir entre dos modelos, "el que resolvió salir de la crisis de 2008 con austeridad y recorte de derechos, y el que ha sabido luchar contra una pandemia y contra una concatenación de crisis poniendo el foco en las personas y en el mantenimiento del bienestar y la cobertura de los derechos y garantías".

La bonanza económica ha sido posible, ha incidido Martínez, por la inyección de los fondos Next Generation que han transformado España, algo que ha sido posible por el "liderazgo" en Europa de García y Pedro Sánchez, quienes han ido a "contracorriente" y han trasladado "que la austeridad no podía ser la respuesta, sino el regreso a las políticas keynesianas para la Europa del bienestar y la solidaridad".

Por otro lado, Martínez ha defendido la necesidad de que Castilla y León sea "escuchada" en estas elecciones. "No puede ser que en esta campaña el debate autonómico se diluya y no exista. Hay que hablar de los problemas reales de agricultores, ganaderos, desequilibrios territoriales o de la pobreza del transporte, y no de aumentar el gasto en defensa con la misma tarta presupuestaria", ha sentenciado.