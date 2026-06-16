Irene Carvajal ensalza la "calidad artística" del concurso de pintura San Pedro Regalado, que ha crecido en 2026

Foto de familia de la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, con los premiados en Concurso de Pintura San Pedro Regalado de 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este martes el acto de entrega de los premios del 42 Concurso de Pintura Rápida San Pedro Regalado, en el que la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha ensalzado la "calidad artística" del certamen, que ha crecido en 2026, con más participantes que el año anterior, 181, y con la incorporación de dos cuartos premios en categoría de adultos.

El concurso, que se celebró el pasado 13 de mayo, día de San Pedro Regalado, con la temática propuesta del entorno de la Plaza Mayor --plazas de Santa Ana, Mayor, Rinconada, Del Corrillo, Del Ochavo y Fuente Dorada--, contó con 181 participantes procedentes tanto de Valladolid como de otras localidades de la provincia y de otros lugares de España.

De hecho, el ganador del Primer Premio en categoría adulto es un toledano de Fuensalida, Rafael Carrascal, que optó por representar la plaza de La Rinconada desde una perspectiva ligeramente elevada. El trabajo le valió este galardón, dotado con 1.500 euros y una placa.

El ganador ha destacado la alegría que se ha llevado por el premio después de poder acudir a participar un miércoles que en su lugar de origen es laborable pero este año pudo estar "libre" para venir y también ha subrayado el "orgullo" que sintió cuando la gente que paseaba por las calles le animaba mientras pintaba su obra el pasado 13 de mayo.

El segundo premio en adultos fue para Isabel Menéndez, de Valladolid (1.100 euros y placa); el tercero, para Santiago Bellido, también vallisoletano, por una obra a carboncillo (800 euros y placa); y los cuartos han sido para Miguel Pascual Aranda, un conocido pintor aficionado vallisoletano que ha expuesto en salas municipales; y para Miguel González Segovia, de La Lastrilla (Segovia), ambos con 500 euros de premio y placa.

En categoría juvenil, los premios han sido para Diego, de 16 años (vale de 200 euros para material artístico) y Elba, de 12 (vale de 100 euros).

Y entre los más pequeños, los ganadores han sido Vega, de 9 años (vale de 125 euros); y Alonso, de 6 años (vale de 65 euros).

Precisamente, Irene Carvajal ha destacado como disfruta el 13 de mayo de ver "a los más pequeños, a la juventud", que están en las calles "viviendo la ciudad" y "viendo desde su prisma, con sus ojos y sus pinceles, aquello que por la vorágine de vida que llevamos no acertamos a ver".

La concejal de Educación y Cultura ha destacado como clave la "inspiración", que según recuerda en una cita que atribuye a Pablo Picasso, debe pillar "trabajando".

Igualmente, ha subrayado el "nivel" del concurso, en el que participaron 31 artistas más que en 2025, tanto artistas locales "de primer orden", como aficionados y también personas procedentes de otros lugares del país, ya que ha incidido en que los premios dotan de "un currículum muy importante" a los ganadores.