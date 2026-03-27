Irene Carvajal (Vox) asegura que los productos para elaborar torrijas están "en peligro por Mercosur"

Imagen de unas torrijas compartida por la teniente de alcalde de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal. - IRENE CARVAJAL / VOX

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Vox y concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha asegurado que los productos con los que se elaboran recetas tradicionales como las torrijas --leche, huevos, pan y azúcar "de calidad de nuestro campo"-- están "en peligro por Mercosur".

Así lo ha señalado Carvajal en un post publicado en su perfil de la red social 'X' este jueves, acompañado por una fotografía de una bandeja con torrijas, un postre muy típico de la Cuaresma y la Semana Santa en España.

"Con leche, huevos, pan y azúcar de calidad, de nuestro campo disfrutábamos de las torrijas. Estos productos y nuestra cocina tradicional están en peligro por Mercosur", ha señalado la teniente de alcalde, en referencia al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el entorno de mercado común de Sudamérica.

"Semana Santa es época de tradiciones culinarias, heredadas de nuestras abuelas", ha añadido en su comentario.