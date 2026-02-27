Irene Montero anima a la lucha política en CyL para "parar a la derecha" y eliminar a "Demoliciones Mañueco"

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero (2i), y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas (1i), durante una concentración por la sanidad pública, a 27 de febrero de 2026, en Segovia - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo deben servir para "parar a la derecha" y eliminar a "Demoliciones Mañueco", en referencia al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de que el dinero de los ciudadanos "vaya a la sanidad y a lo público".

De esta forma se ha expresado Montero en declaraciones a los medios durante su participación en una concentración por la sanidad pública convocada este viernes en Segovia por 'Marea Blanca', donde también ha estado presente el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas.

Durante su intervención, la secretaria política y eurodiputada de Podemos ha reclamado que los fondos públicos no sirvan para "que se forre cualquier empresa amiga de Mañueco o de cualquier otro dirigente del PP", una denuncia que ha extendido al ámbito nacional al recordar que "ayer los 'populares' y Vox junto a Junts se cargaron el escudo social".

En la misma línea, ha lamentado que las derechas en España voten en contra de medidas como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de las pensiones, del transporte gratuito, del control de los precios o del control de los precios de los alquileres".

"Vox y PP ponen a la gente que ya tiene unas condiciones de vida muy difíciles en una situación todavía peor al votar para que se pueda desahuciar a 60.000 familias vulnerables y para que no se puedan controlar los precios", ha ahondado la secretaria política de la formación 'morada'.

En este sentido, ha asegurado que "ha llegado el momento de desenmascararles de verdad, porque luego salen con los 'therian', con el burka, con los migrantes, con los okupas, y al final quien crea los problemas graves que tiene la sociedad es una derecha que protege a las grandes fortunas de este país".

"DESENMASCARAR A LA DERECHA"

Por todo ello, Irene Montero ha pedido a los votantes de Castilla y León que "no tengan miedo de desenmascararles". "El problema es la derecha y la extrema derecha, por ello hay que pararles", ha incidido.

Por su parte, Llamas ha asegurado que Podemos es "el único revulsivo capaz de romper con las encuestas y las estadísticas que favorecen al continuismo conservador".

De hecho, tanto Llamas como Montero han afirmado que la formación 'morada' se presenta a los comicios autonómicos con la ambición de provocar "un cambio profundo" a través de la "cercanía con la gente" y un proyecto "que pone la vida en el centro".

A este respecto, la eurodiputada de Podemos ha recordado que, históricamente, los grandes avances sociales en España han llegado de la mano de una "izquierda que no teme a la confrontación ideológica ni a la movilización en las calles".

Precisamente, se ha referido a la trayectoria del cooportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en las Cortes de Castilla y León, "la única voz que ha mantenido una coherencia inquebrantable en la defensa de los servicios públicos, el control de los precios de los alquileres y la protección de los consumidores frente a la especulación alimentaria y energética".

Finalmente, la exministra de Igualdad ha hecho un llamamiento a la "confianza" en su marca propia y ha defendido que la identidad de Podemos es "perfectamente reconocible por los castellanos y leoneses, gracias al trabajo realizado en las instituciones y en las calles".