Irene Montero, sobre la nueva denuncia a Errejón: "Lo importante es que cada vez más mujeres rompen ese silencio"

SEGOVIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reflexionado sobre la la actual situación de su antiguo compañero de partido, Íñigo Errejón, en estos días de actualidad al haber sido denunciado por una segunda mujer, por abusos sexuales, y ha recalcado que "lo importante" es que "cada vez hay más mujeres que rompen ese silencio, que buscan a otras mujeres para sentirse arropadas, y que también confían en los avances institucionales que les dan más derechos".

La representante política de la formación 'morada' también ha denunciado la "hipocresía" del Partido Popular al ejercer un voto afirmativo a una ley de consentimiento sobre relaciones sexuales de las mujeres, en el Parlamento europeo, mientras mantiene el rechazo a la Ley del 'sólo SÍ es SÍ".

Montero, al ser preguntada por una segunda denuncia al expolítico de Podemos y Más Madrid, de la que se ha tenido conocimiento esta semana, y que fue presentada sobre unos hechos ocurridos apenas una semana después del episodio ya denunciado por la actriz Elisa Mouliaá, ha planteado una reflexión.

"Yo creo que lo más importante es que, a pesar de la fortísima reacción antifeminista que estamos viendo en todos estos años, donde volvemos a ver a gente incluso de los entornos de agresores, que están denunciados, les vemos decir que hay un gran linchamiento, que las feministas están destrozando la vida de hombres inocentes con denuncias anónimas, pues a pesar de esa gran reacción antifeminista, el feminismo se sigue abriendo paso y cada vez hay menos mujeres que quieran permanecer en silencio, y cada vez hay más mujeres que rompen ese silencio, que buscan a otras mujeres para sentirse arropadas, y que también confían en los avances institucionales que les dan más derechos de los que tenían antes", ha manifestado la europarlamentaria.

"Incluso a pesar de toda la campaña que las derechas han hecho en este país contra la ley del 'Sólo Sí es Sí', justo esta semana aprobábamos en el Parlamento Europeo una definición de consentimiento exactamente igual a la que aprobamos en España con la esta ley, abriendo camino y, que todo el mundo lo sepa: con el voto favorable del Partido Popular", ha explicado Montero.

La política 'morada' ha definido como "hipocresía" la postura de voto a favor en un parlamento y el discurso contrario en casa.

"Lo que aquí cuestionaron desde el Partido Popular, en Europa lo están votando a favor, porque es obligación legal de todos los países en Europa desde que aprobamos el convenio de Estambul sobre las violencias sexuales: que se luche contra ellas y se erradiquen, y que el consentimiento esté en el centro", ha expresado Montero.

"Que la gente lo reflexione por qué el Partido Popular vota a favor del consentimiento en Europa y aquí emprende una cruzada antifeminista contra los derechos de las mujeres y contra una ley como la ley 'Sólo SÍ es SÍ', que pone en la calle psicólogas, abogadas especializadas para todas las víctimas, y que pone el consentimiento en el centro", ha reiterado la europarlamentaria.

"Lo mismo hay un gran interés electoralista y antifeminista, que cuando llegan a Europa, como ve todo el mundo, han terminado votando a favor porque el feminismo lo está cambiando todo a pesar de la derecha", ha finalizado Montero.