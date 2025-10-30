Isabel Blanco aboga por "aprovechar las nuevas tendencias" y "atraer" a los nómadas digitales a Castilla y León

ZAMORA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidente de la Junta, Isabel Blanco, ha abogado por aprovechar "las nuevas tendencias" y atraer a Castilla y León a los nómadas digitales.

"Tenemos que aprovechar que, hoy en día, se puede trabajar prácticamente desde cualquier sitio", ha apuntado la responsable autonómica, durante la atención previa a su intervención en la jornada 'Razones para quedarnos', organizada en Zamora por el periódico La Opinión-El Correo.

En ese marco, Blanco ha abogado por escuchar a los jóvenes y por mostrar a Castilla y León como "una tierra de oportunidades". "Desde el Gobierno de la Junta, trabajamos todos los días para hacer más atractiva esta tierra", ha recalcado la política zamorana, que ha incidido en el asunto de los nómadas digitales para tratar de ofrecer opciones a aquellas personas que tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier parte: "Hay que aprovechar esta nueva tendencia", ha remarcado la vicepresidenta.

En ese sentido, Blanco ha apostado por poner a disposición todos los medios, entre ellos el Buscyl, con partidas en el proyecto de presupuesto presupuestos y que permitirá, en sus palabras, "facilitar la conectividad para que los jóvenes, en este caso, también puedan moverse de forma gratuita".

La vicepresidenta autonómica ha aludido igualmente al presupuesto para vivienda, con las ayudas y las bonificaciones; o programas como Crecemos o Conciliamos, para beneficiar también a las familias: "Trabajamos para generar oportunidades todos los días, trabajamos para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España en todos los aspectos", ha aseverado Blanco, que ha considerado que ya es así en "educación, servicios sociales o dependencia".

Ya ante las preguntas de los medios, sobre la posibilidad de que los presupuestos que citaba Blanco salgan adelante, la vicepresidenta ha dicho lo siguiente: "Son unos buenos presupuestos para Castilla y León y vamos a intentar que salgan adelante desde el diálogo, por supuesto, desde el trabajo y desde el acuerdo", ha zanjado.