Isabel Blanco destaca la "sencillez" de las ayudas contra los incendios: "Hemos tratado de eliminar burocracia"

ZAMORA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado este jueves la "sencillez" de las ayudas establecidas por el Gobierno autonómico para paliar las consecuencias de los incendios acaecidos durante el verano, particularmente en el mes de agosto, en la comunidad autónoma.

Blanco ha recalcado que la Junta ha tratado de "eliminar burocracia para que las ayudas lleguen cuanto antes a las familias y a los negocios", y así se lo ha trasladado a los alcaldes de la zona de La Carballeda y Los Valles, en Zamora, con los que se ha reunido en Uña de Quintana para analizar las consecuencias del incendio de Molezuelas, para "escuchar sus demandas" y para ver "cómo va evolucionando la situación".

La vicepresidenta ha abogado por seguir de cerca "qué necesidades van surgiendo" y por explicar detalladamente la batería de ayudas impulsada por la Junta. "Queremos que esto les ayude a comenzar otra vez", ha subrayado Blanco, que ha comparecido acompañada por el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y por la directora general de Vivienda, María Pardo.

En ese marco, la responsable autonómica ha recordado que, en esta zona, concretamente en la localidad de Cubo de Benavente, tres familias han recibido ayudas para la reconstrucción de su vivienda. "El objetivo es que el dinero llegue a todas las personas que lo necesiten", ha insistido Blanco.

La vicepresidenta de la Junta tiene previsto mantener una reunión similar a esta con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Molezuelas en la provincia de León.

Una vez puestas en marcha las ayudas, la prioridad es que lleguen a las personas, familias y empresas de forma inmediata, por eso la vicepresidenta ha animado a los presentes a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

Asimismo, una vez evaluados con mayor precisión los daños y perjuicios ocasionados por los incendios y su impacto en la estructura social y económica de los territorios afectados, el Consejo de Gobierno ha incorporado nuevas medidas, manteniendo como prioridad la protección de la población, la recuperación ambiental y la reactivación socioeconómica de las áreas dañadas.

Estas nuevas actuaciones consisten, por una parte, en ayudas para ayuntamientos y entidades locales menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño, destinadas a compensar los ingresos por derechos de caza que dejarán de percibir como consecuencia de los incendios.

Por otra parte, ayudas a cotos de caza que hayan visto afectada más del 50 por ciento de su superficie, con el fin de compensar los gastos ocasionados por el pago de las tasas correspondientes a las matrículas de la temporada 2025-2026.

Isabel Blanco ha hecho hincapié en el esfuerzo de la Junta para que esta catástrofe no vuelva a ocurrir, para lo que se establecerá un extenso diálogo con todos los sectores implicados para mejorar la gestión futura y el desarrollo preventivo forestal.