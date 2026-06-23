Isabel Blanco pide precaución ante las olas de calor, en las zonas de baño y prudencia con las hogueras de San Juan

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, junto a la directora general de Protección Civil, Irene Cortés, durante su visita al nuevo puesto de mando avanzado en la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha pedido precaución con las olas de calor que ya se registran, el acudir a zonas de baño especialmente cuando no se conocen y esta noche con la celebración de San Juan y las tradicionales hogueras, prohibidas o suspendidas en diferentes puntos de la Comunidad.

Blanco, quien ha visitado en Valladolid la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE), ha pedido precaución primero con las olas de calor, especialmente entre las personas más mayores y ha aconsejado evitar la exposición al sol, sobre todo en las horas más centrales del día, permanecer permanentemente hidratado y buscar las sombras, cuestiones que aunque se sepan considera que hay que recordar.

Pero también ha pedido precaución en las zonas de baño en los ríos, pantanos o lagos, sobre todo cuando no se conocen las corrientes o el terreno.

A este respecto, ha recordado que durante el fin de semana el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha tenido dos intervenciones en Las Batuecas (Salamanca) y Valporquero (León) en un contexto en el que ha sido necesario realizar una docena de rescates, la mayoría en entornos de montaña y cavidades subterráneas. "Por favor, precaución", ha reiterado Blanco, quien ha apuntado que también hubo que lamentar el viernes un fallecido en el embalse de Ricobayo (Zamora) cuando realizaba una actividad acuática y parece que con las altas temperaturas esos ambientes son mucho más propicios.

En esta línea, ha apuntado que en la última semana se han registrado 223 llamadas al 112 de Castilla y León, como ha podido comprobar este lunes durante el cambio de guardia, y ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de Protección Civil en el Centro Coordinador de Emergencias.

La vicepresidenta de la Junta ha destacado el incremento de incidencias que atiende el Centro Coordinador de Emergencias, que han pasado de las 1.045 en 2022 a las 1.407 de 2025, por ello "la llamada a extremar la prudencia, a extremar el cuidado en la realización de determinadas actividades".

Además de con el calor, precisamente este martes ha incidido también en las hogueras y fuegos artificiales en las cercanías de montes y ha recordado que Medio Ambiente ha prohibido encender fuego a más de 400 metros de los cascos urbanos y, aunque estos últimos no son competencia de la Junta, ha pedido que también se tenga prudencia a la hora de actuar.

En esta línea, ha recordado que todas las recomendaciones, no solamente de las hogueras, se actualizan permanentemente y se difunden en la página del 112 y de la Junta de Castilla y León.

GRUPO DE RESCATE

La vicepresidenta de la Junta se ha expresado así tras visitar el Grupo de Rescate y Salvamento que tiene base en Alcazarén (Valladolid) y después acudir a la UALE, donde ha podido ver el nuevo Puesto de Mando Avanzado (PMA) y ha ratificado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la seguridad.

En este contexto, ha asegurado que el Grupo de Rescate es "referente a nivel nacional" y ha agradecido el trabajo que desarrollan en situaciones "muy complicadas", tras lo que ha recordado que cuenta con un helicóptero y cuatro tripulantes entre piloto, operador de grúa y dos rescatistas, uno de ellos enfermera, lo que permite una intervención muy rápida y una primera atención en estos casos.

Isabel Blanco ha apuntado que Castilla y León tiene un inmenso patrimonio, pero "hay que ser prudentes y actuar siempre con cuidado", tras lo que ha señalado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la seguridad, para lo que se incrementan los medios que se ponen a disposición.

Así, en cuanto al Grupo de Rescate ha recordado que hay un nuevo helicóptero en licitación, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, que se incorporará antes de que acabe el año con base en la provincia de León.

"Castilla y León es una de las comunidades más extensas, 94.000 kilómetros cuadrados y queremos seguir mejorando esa respuesta", ha añadido la consejera, quien ha explicado que ahora, desde que salta un aviso, el tiempo máximo de despegue es de diez minutos y en 50 se llega "a cualquier punto" de la Comunidad, pero se quiere mejorar y por eso se licita ese segundo helicóptero.

Además, se apostará por la operación completamente medicalizada al incorporar de forma fija a un médico en el equipo de rescate, un avance que justifican los datos, que señalan que en el 75 por ciento de los rescates realizados por el medio aéreo actual se precisó asistencia médica en el lugar del accidente previa a la evacuación y la presencia de un profesional sanitario en el equipo es estrictamente imprescindible en el 53 por ciento de las intervenciones.

PMA Y APOLO

Dentro de ese incremento de medios también ha enmarcado el incremento de puestos de mando avanzados (PMAs) y las unidades Apolo en la Comunidad.

En el caso de los primeros, ha concretado que son unidades que se trasladan en caso de necesidad para coordinar a los lugares donde se produce cualquier tipo de emergencia en la que hay que actuar, desde un incendio hasta un rescate y se necesita coordinación.

Así, se ha incorporado este mes un nuevo PMA --a lo que se ha destinado más de un millón de euros-- que se suma a otro ya existente, que "es lo más moderno, lo más innovador que hay ahora mismo a nivel nacional", está "totalmente equipado" y tiene espacio para que trabajen hasta 14 personas, cuando en el que ya se tenía eran ocho o diez, "con lo cual se incrementa también la capacidad de respuesta".

Vinculado a estos PMAs se encuentran las unidades Apolo, que de alguna manera son "pequeños" puestos de mando avanzados que se quieren extender a todas las provincias y tienen capacidad para dar una primera respuesta con la posibilidad de montar un albergue de campaña.

En la actualidad se cuenta con dos Apolo y se ha iniciado un contrato por importe de 4,2 millones de euros para que haya uno en cada provincia, además de estos dos, "más centrales".

En total serán once vehículos Apolo para "mejorar ese servicio de Protección Civil en todo el territorio" que se encuentran en fabricación y se incorporarán a lo largo de 2027 a todas las provincias.

"Por lo tanto, el compromiso es firme, el compromiso del presidente Mañueco es claro, seguir apostando, seguir reforzando el operativo, el dispositivo de Protección Civil de Castilla y León para que siga siendo referente a nivel nacional", ha agregado.

Además, la Junta ha recordado la inversión de 218.000 euros realizada para conformar la Unidad Fénix de drones, con la adquisición de tres aeronaves y que cuenta ya con 19 pilotos formados entre la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias y el Centro Coordinador de Emergencias para tareas de búsqueda y apoyo operativo.