La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante su visita a las obras del futuro Museo de Semana Santa de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, prevé que la obra del Museo de Semana Santa de Zamora concluya "a principios de 2027". Así lo ha trasladado la responsable autonómica durante su visita a los trabajos que se están desarrollando en el entorno de la plaza de Santa María La Nueva de la ciudad.

Allí, la dirigente ha podido comprobar los avances en "un proyecto clave para la preservación y difusión de esta celebración declarada de Interés Turístico Internacional".

La construcción de este museo se enmarca en el convenio suscrito el 31 de diciembre de 2021 entre el Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Junta Pro Semana Santa. La cofinanciación se distribuye entre un 57% aportado por la Junta de Castilla y León y un 21 %, respectivamente, por la Diputación y el Ayuntamiento. El nuevo Museo de Semana Santa contará con una superficie total construida de 5.446 metros cuadrados (1.630,70 m2 bajo rasante y 3.815,51 m2 sobre rasante).

En estos momentos, se ha construido ya la estructura del sótano, cuyos forjados se han ejecutado hasta el nivel de calle, y los muros interiores se han levantado con acabado de hormigón en textura de madera vista, intervención ésta que se continúa realizando en la actualidad. Mientras, en el sótano se ejecutan las instalaciones, soleras y paramentos de terminación de la pantalla de pilotes con la que se realizó la cimentación.

Por lo que respecta a la musealización futura, Blanco ha vuelto a recordar el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que el Estado se ocupe de financiar el equipamiento de las instalaciones. "Lo dijo aquí, en Zamora, en el año 2019", ha recordado la responsable autonómica, que ha expresado más que dudas acerca de la posibilidad de que esa promesa se cumpla.

Ante ese panorama, Blanco ha defendido la pertinencia de sentarse con las cofradías y con las instituciones comprometidas para hablar del proyecto, "estudiarlo y ver cómo se puede avanzar"; no solo en lo tocante al equipamiento, sino también a la gestión posterior. En lo que es la parte de la musealización, la Diputación de Zamora ya se ha comprometido a financiar un tercio.

En cuanto a si la Junta ya ha perdido la esperanza con el Gobierno para el equipamiento, Blanco ha insistido en la falta de respuesta a las preguntas al respecto. "Ya sabemos que el presidente Sánchez está acostumbrado a cambiar de opinión", ha zanjado la vicepresidenta segunda.