Isabel Rodríguez advierte de la "involución democrática" que supondría la victoria de la "derecha"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la presentación de los candidatos del PSOE por la provincia de Burgos - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha llamado a la "movilización ciudadana" en las elecciones del 29 de noviembre al advertir de que "no está en juego una simple alternancia política, sino el riesgo real de una involución democrática".

Rodríguez ha apadrinado la presentación de la candidatura del PSOE de Burgos, una lista que los socialistas definen como "un reflejo de la sociedad española" y que está encabezada por la secretaria provincial, Esther Peña, al Congreso, y la exalcaldesa de Aranda de Duero, Aitana Hernando, al senado.

La ministra ha instado a participar en las urnas tanto al electorado progresista como a la sociedad conservadora "que cree en el Estado del bienestar, en la sanidad y la educación públicas, y en la igualdad entre hombres y mujeres".

La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha apelado al "poder de la gente a través del voto" frente a quienes pretenden "influir en la democracia ·mediante el dinero o la manipulación de algoritmos", para subrayar que un cambio de gobierno afectaría "directamente a la consolidación del Estado del bienestar y a los derechos sociales conquistados".

En este marco, ha interpelado directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para aclarar los "sacrificios" a los que se refiere cuando plantea ajustes económicos.

Frente a lo que califican como una campaña de la derecha basada en "el insulto y la deshumanización", ha sostenido que el proyecto socialista aboga por "la explicación, el argumento y la propuesta centrada en los problemas reales de los ciudadanos", para situar el acceso a una vivienda digna como el "quinto pilar imprescindible del Estado del bienestar.

En el ámbito local, los socialistas han hecho balance de las inversiones impulsadas en la provincia de Burgos en los últimos años, donde se han destinado más de cien millones de euros a políticas públicas de vivienda.

Estas partidas han permitido la rehabilitación de casi 5.700 inmuebles y la construcción de otras 300 viviendas públicas, a las que se sumarán cerca de 90 inmuebles procedentes del programa Casa 47 para alquiler social.

Entre las actuaciones destacadas, ha recordado, figura el proyecto de alojamientos universitarios impulsado junto a la Universidad de Burgos (UBU). La iniciativa, que se ubicará en los terrenos adyacentes al campus de la Politécnica, contempla la construcción de más de 200 alojamientos individuales con zonas comunes a un precio sensiblemente inferior al de mercado, en el entorno a los 390 euros mensual.

El proyecto, que ha dispuesto de una aportación de seis millones de euros por parte del Ministerio de Vivienda, se encuentra ultimando sus trámites administrativos