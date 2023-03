Íscar afirma que el candidato de Matapozuelos (Valladolid), donde es alcalde, será el último en darse a conocer

El aspirante a la Alcaldía de Simancas se hará público "la semana que viene"

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Valladolid y alcalde de Matapozuelos, Conrado Íscar, ha asegurado, ante las preguntas sobre la posibilidad de que deje su cargo de regidor y pase a engrosar la lista electoral para el Ayuntamiento de Valladolid, que "siempre" ha estado y está ahora "a disposición" de su formación y ha añadido que el candidato de su municipio será el último en hacerse público.

Así lo ha asegurado el también presidente de la Diputación provincial este jueves al ser preguntado por esa posibilidad, a lo que ha añadido que el PP de Valladolid tiene una "hoja de ruta" que respeta y ha añadido que ya tiene nombrados a unos 210 candidatos, si bien ha querido matizar que "una cosa es lo que los órganos del partido aprueban y otra es la presentación pública", que puede ser unas semanas después.

"No es momento de hablar de listas, no se ha hablado de listas en ninguno de los municipios. No voy a hablar de mi, por respeto a mis compañeros", ha apostillado Carnero, que sí que ha reiterado su intención de continuar otros cuatro años como presidente de la Diputación.

Además ha añadido que el último municipio en el que se hará público el nombre del candidato del PP a la Alcaldía será precisamente Matapozuelos, donde él es alcalde desde 2007. "Lo siento por los vecinos de mi pueblo", ha apostillado.

Íscar ha precisado que dentro de esa hoja de ruta "en este momento" trabajan para terminar de nombrar a todos los candidatos, que "faltan muy pocos", y a partir de ello se abrirá ese proceso para hablar de listas electorales.

En el caso de la que encabezará Jesús Julio Carnero, quien según Íscar será el próximo alcalde de Valladolid a partir del 28 de mayo, el trabajo está centrado actualmente en cerrar el programa electoral, "escuchando a la sociedad, trabajando, haciendo propuestas". "Cuando se conozca la lista será pública", ha apuntado.

Conrado Íscar ha respondido también a la falta de candidato, por el momento, en Simancas y ha rechazado que haya "lío", algo que él no observa pese a que "otros" sí que lo ven.

"El lío es no tener candidatos para presentar en muchos municipios, nosotros somos la única formación a nivel provincial que nos presentamos con un programa electoral y tenemos por costumbre cumplirlo y lo hemos cumplido en esta legislatura tan complicada", ha apostillado.

En este sentido, ha confirmado que la próxima semana se hará pública una presentación de candidatos entre los cuales estará el de Simancas, aunque todavía no estará el de Matapozuelos.

"Yo me voy a mantener en lo que he dicho siempre, no lo he hecho con el candidato a la Alcaldía de Valladolid. Entiendo que los medios de comunicación estén pendientes, pero nosotros seguimos el trabajo, está bien hecho y está totalmente establecido", ha detallado Íscar, a lo que ha añadido que no se van a "dejar condicionar" por "otras formaciones" políticas a las que afirma que ve "muy nerviosas".