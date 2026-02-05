Íscar aplaude la obra Jesús María Reglero 'Planicies y Añoranzas', "una invitación a recorrer el alma de la provincia"

Conrado Íscar (i) y Jesús María Reglero, durante la presentación del libro 'Planicies y Añoranzas'. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid ha participado esta tarde en el Espacio La Granja en la presentación del libro Planicies y Añoranzas, del escritor vallisoletano Jesús María Reglero, una obra que nace de la madurez y del profundo amor a una tierra que se ve reflejada con una sensibilidad extraordinaria" y que constituye "una invitación a recorrer el alma de la provincia de Valladolid".

En un acto que ha reunido a autoridades, representantes del mundo de la cultura y numerosos amigos del autor, el presidente de la institución provincial ha explicado que la obra aúna tres "elementos fundamentales que definen la identidad vallisoletana". "La serenidad del paisaje de los Montes Torozos, la figura universal de Miguel Delibes y la tradición de la Semana Santa de Medina de Rioseco, ofreciendo al lector un recorrido literario por la memoria viva de los pueblos y por la relación entre el territorio, la historia familiar y el carácter de sus gentes", ha señalado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Asimismo, el presidente ha puesto el foco la reivindicación "de la religiosidad popular" que se desprende de la obra, para destacar "la maestría con la que el autor retrata la Semana Santa riosecana y la belleza patrimonial y emocional de la Ciudad de los Almirantes".

Por su parte, Jesús María Reglero ha agradecido el "respaldo institucional" y el "acompañamiento del público", para asegurar que el libro "nace del afecto" por su tierra y "del deseo de preservar y compartir el patrimonio material e inmaterial que define a Valladolid".

La Diputación de Valladolid mantiene un "firme compromiso" con la promoción de la cultura y el apoyo a la creación literaria "como herramientas fundamentales para preservar la identidad y la memoria colectiva de la provincia".

En este sentido, la institución provincial ha colaborado en la edición de 'Planicies y Añoranzas', lo que "reafirma su respaldo a iniciativas culturales que ponen en valor el talento local, el patrimonio y las raíces de Valladolid".