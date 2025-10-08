Íscar destaca el Centro Doctor Villacián como el "corazón" del compromiso de Diputación de Valladolid con las personas

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, inaugura la jornada 'Reflexiones y Vivencias de la Salud Mental' con motivo del 50 aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El Teatro Zorrilla acoge la jornada 'Reflexiones y Vivencias de la Salud Mental' con motivo del 50 aniversario del Centro Asistencial

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado que el Centro Asistencial Doctor Villacián "no es solo un lugar de cuidados y atenciones", sino que representa el "alma de la política social, el corazón del compromiso" de la institución provincial Diputación con las personas y con sus familias.

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la inauguración de la jornada 'Reflexiones y Vivencias de la Salud Mental' con motivo del 50 aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián, donde se ha tratado el tema de la evolución de la salud mental en los últimos 50 años y se ha visualizado la película 'Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco'.

El Teatro Zorrilla de Valladolid ha sido el escenario de esta jornada que se ha celebrado en el marco de los actos programados con motivo del 50 aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián, impulsado por la Diputación de Valladolid.

En su intervención, el presidente provincial ha recordado que el centro "ha sido un hogar, un refugio y un centro de vida", que "ha evolucionado junto a las necesidades de la sociedad, siempre con un único objetivo: ofrecer dignidad, apoyo y la mejor calidad de vida a sus usuarios".

También ha reconocido a todos los profesionales, antiguos y actuales, a las direcciones y a las familias que han depositado su confianza en este centro al subrayar que "su labor diaria, sin duda, da sentido a la institución".

En la misma línea, ha puesto de relieve los avances en materia de salud mental y la necesidad de seguir combatiendo el estigma. "Hemos avanzado mucho como sociedad, pero aún arrastramos el peso del estigma. Durante demasiado tiempo, la enfermedad mental ha vivido en la sombra, susurrada, y su cuidado ha sido una carga invisible. Hoy, la salud mental está, por fin, en el centro del debate público", ha afirmado.

Finalmente, Conrado Íscar ha reiterado el compromiso de la Diputación Provincial con la mejora y modernización del centro Doctor Villacián, un punto en el que ha resaltado el "firme compromiso" de la institución para garantizar que todos los ciudadanos de la provincia, independientemente de donde vivan o de las dificultades que afronten, tengan acceso al apoyo y a los cuidados que merecen".

MESA DE DEBATE

La jornada ha contado con la mesa de debate 'La evolución en la atención de la Salud Mental en estos 50 años: Retos y Perspectivas', moderada por Alfonso Romo Martín, diputado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de Oportunidades, y en la que han participado Fernando Leal Herrero y Fernando Colina Pérez, psiquiatras y exdirectores del Hospital Psiquiátrico Provincial; Antonio María Sáez Aguado, médico y exconsejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León; Carlos Salgado Pascual, director de Retos y Estudios de Fundación Intras; y Raquel Barbero de Pablos, presidenta de la Asociación El Puente.

El encuentro ha concluido con la proyección de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, un clásico cinematográfico que invita a la reflexión sobre el tratamiento y la percepción social de las enfermedades mentales, en consonancia con el espíritu de las jornadas.