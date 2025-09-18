IU denuncia ante la Inspección de Trabajo a empresas con licitaciones con la Junta para extinción de incendios

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a varias empresas que tienen vigentes licitaciones con la Junta para la prevención y extinción de incendios porque considera que no cumplen la normativa básica en Derecho Laboral como insuficiencia de equipos de protección, incumplimiento de horarios laborales y falta de avituallamiento.

La organización ha detallado estos incumplimientos en una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Castilla y León y detallará estas condiciones de trabajo en una reunión con su director general, ha señalado IU en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización, que ha incidido en numerosas ocasiones en las consecuencias negativas de la privatización del operativo de prevención y extinción de incendios ha pedido sanciones para varias de estas empresas que tienen licitaciones con la Junta.

Izquierda Unida señala a empresas como Taher, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina Técnica Demontes, Ingeniería y Gestión Medioambiental (IGM), UTE Matinsa, Foresa, Demontes, Infosa, Orthem, Hozono Global, Acciona, Eulen y Tragsa.

La formación acusa a estas empresas de incumplimiento de las condiciones sociolaborales en lo referente a la jornada, descanso, equipos de protección individual (EPIS), salud laboral y prevención de riesgos sociolaborales.

CARENCIAS

Izquierda Unida afirma tener constancia de jornadas de 20 horas seguidas, falta de equipos y avituallamiento "tardío y escaso" y, como ejemplo, la denuncia señala que "una de las brigadas llevaba un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día" o que en ocasiones se emplean equipos de protección individual "usados en un incendio del día anterior".

En consecuencia, la organización denuncia la existencia de trabajadores deshidratados y con calambres por el sobreesfuerzo realizado en las tareas de extinción.

En la denuncia, ha explicado Izquierda Unida, se describen también las carencias de las "bases" desde las que operan los profesionales de extinción, que no cumplirían "los requisitos mínimos exigidos a todo lugar de trabajo por la ley de prevención de riesgos laborales" con ausencia de vestuarios suficientes, botiquines de primeros auxilios o una ventilación adecuada.

"No son, desde luego, lugares adecuados para que alguien que viene de extinguir un incendio pueda darse una ducha, curarse pequeñas heridas y descansar", afirma el escrito presentado ante la Inspección.

Izquierda Unida finaliza el documento con la solicitud del levantamiento de actas de infracción a las empresas y la imposición de las sanciones legales pertinentes. Esto, ha recordado, se suma a las denuncias a la "privatización" del sector que la organización ha realizando en los últimos años, en las que exigen la reforma del operativo de extinción de incendios hacia un servicio "cien por cien público".