VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid) ha advertido este viernes de la, a su juicio, "desmesurada ocupación y privatización" del parque del Entorno del Lago con "800 metros de vallado y lonas opacas" que impedirán el "uso y disfrute de buena parte del parque, durante más de dos meses".

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero, este martes, 24 de noviembre, una petición de explicaciones al equipo de Gobierno ante la "preocupación" por "la desmesurada ocupación y la privatización a la que se está viendo sometido el Parque del Entorno del Lago".

El espectáculo navideño 'Lago Encantado', según señalan, ha supuesto el cierre de buena parte de este emblemático espacio natural, mediante un vallado y unas lonas opacas de más de 800 metros de longitud.

Este cierre se prolongará "durante, al menos, dos meses" e impedirá, alertan, "el paso, el uso y el disfrute del parque por parte de los vecinos y vecinas de Laguna de Duero".

Cabe apuntar que el espectáculo está programado entre el 28 de noviembre y el 6 de enero.

Las informaciones recabadas por el Grupo Municipal indican que el espectáculo reseñado tendrá una duración de alrededor de 30 minutos y para acceder al mismo deberá abonarse el precio de una entrada de entre seis y nueve euros en función del día de la semana.

El Grupo Municipal IU-Podemos ha reseñado que apoya las iniciativas lúdicas y artísticas que puedan desarrollarse en Laguna de Duero, sin embargo, consideran que "la forma de ubicar y organizar el espectáculo perjudica notablemente los intereses del municipio y de sus vecinos y vecinas".

Así lo ha afirmado la portavoz del Grupo Municipal, Eva Diez, que ha apuntado, además, que "el incomprensible cierre de buena parte del parque impedirá el disfrute del mismo a miles de niños y niñas, jóvenes, familias o personas mayores, además de la probable afectación sobre especies animales o vegetales y de un posible perjuicio al hábitat natural".

"Por otro lado es especialmente destacable que muchas personas tendrán que rodear toda la circunferencia del parque para poder llegar a lugares tan necesarios como espacios comerciales o el propio Centro de Salud", ha añadido la concejal, en un hecho que recalca que "afecta especialmente a las personas mayores y/o de movilidad reducida".

En opinión del Grupo Municipal IU-Podemos, "llama poderosamente la atención que el equipo de Gobierno Municipal no haya considerado otros espacios de la localidad para la realización del espectáculo" y considera que "ha faltado capacidad de gestión y de diálogo con los vecinos y vecinas".

Así, han criticado que "ha primado el interés lucrativo de una empresa, por encima del bien común".

También han incidido en que el Ayuntamiento de Laguna de Duero "correrá con buena parte de los gastos que genera todo el proceso apuntado, ya que realizará aportaciones a la empresa privada, en concepto de patrocinio, y ya está asumiendo diferentes gastos como el cierre perimetral del recinto, la instalación de tomas eléctricas o cabinas de aseos, entre otros".

El Grupo Municipal IU-Podemos ha señalado que ha recabado ya la opinión de "numerosos vecinos y vecinas", que "se han vistos desagradablemente sorprendidos ante el cierre del parque".