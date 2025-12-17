IU Zamora se presentará a las elecciones de marzo en solitario y Sumar no presentará lista por esta provincia

ZAMORA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Zamora se presentará con sus siglas a las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026, como así se lo han confirmado a Europa Press fuentes del partido, que han aclarado igualmente que el coordinador provincial y concejal del Ayuntamiento de la capital zamorana, Miguel Ángel Viñas, será el cabeza de lista de esta candidatura.

En paralelo, el Movimiento Sumar ha anunciado, a través de una nota de prensa, su intención de no presentar lista propia "para no restar".

La Dirección Provincial de Izquierda Unida de Zamora siempre ha estado en contra de las confluencias y a favor de mantener el proyecto del partido en solitario. No obstante, en el resto de la Comunidad IU concurrirá a las urnas en coalición con Sumar y/o Verdes-Equo.

Con esa posición, IU ha logrado convertirse en la tercera fuerza en la provincia de Zamora y la primera en la capital zamorana, donde Francisco Guarido ejerce como alcalde desde el año 2015.

A partir de ahí, como ha explicado Sumar, desde el principio de las negociaciones para llegar a un acuerdo en toda la Comunidad, IU a siempre ha puesto "sobre la mesa la preferencia de Izquierda Unida Zamora por mantenerse al margen de coaliciones o confluencias".

"En Movimiento Sumar Castilla y León, y en el grupo activo de militancia en Zamora, el objetivo político de cara a las próximas elecciones es maximizar las posibilidades de la izquierda transformadora en esta comunidad", han asegurado desde Sumar

"La voluntad de sumar en una confluencia requiere el consenso de las partes, pero la decisión de no restar es individual, y nosotras decidimos no presentar candidatura independiente en la provincia de Zamora", han afirmado desde el partido de Yolanda Díaz, al tiempo que han hablado de "la construcción del programa electoral conjunto", cuyo borrador se dará a conocer en los próximos días.

"Estamos seguras de que, en Zamora, la candidatura liderada por Miguel Ángel Viñas va a defender el programa con todas sus fuerzas. Las militancias de Izquierda Unida y Movimiento Sumar en Zamora nos sentimos amigas y hermanas, y participaremos juntas en la campaña que viene con ilusión y compromiso", han concluido desde Sumar.

...