La IV Feria de Empleo de Soria, un "gran escaparate" de oportunidades, se celebrará el 22 de octubre

Nuria Sánchez, Yolanda de Gregorio, Alberto Santamaría y María del Mar García durante la presentación de la IV Feria. - EUROPA PRESS

SORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IV Feria de Empleo #Soriaemplea se celebrará durante toda la mañana del 22 de octubre, de 9.00 a 14.30, en el Palacio de la Audiencia, con el objetivo de volver a ser el "gran escaparate" de oportunidades de trabajo que ha sido en las tres anteriores ediciones.

Este evento, que el año pasado reunió a más de 2.000 personas, ofrece en su cuarta edición un programa renovado, cargado de actividades prácticas, talleres especializados y experiencias tecnológicas, con el objetivo de acercar a las personas demandantes de empleo a las empresas, y de dotar a las compañías de herramientas para modernizar y digitalizar su gestión del talento.

PROGRAMA.

Durante toda la mañana habrá una serie de actividades, que empezarán por los tradicionales expositores donde empresas e instituciones participantes presentarán sus puestos vacantes, recursos de empleabilidad y programas de apoyo a trabajadores y emprendedores.

Se habilitará también un espacio específico de atención a personas con diversidad funcional.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual, para manejar un simulador de vuelo con drones, tecnología cada vez más presente en sectores emergentes.

En las cinco horas y media también habrá instalado un punto de encuentro para entrevistas rápidas y conversaciones directas entre empresas y demandantes de empleo.

TALLERES Y CHARLAS.

La feria contará con un programa de ponencias y talleres de primer nivel, que abordarán la empleabilidad desde diferentes enfoques: motivacional, tecnológico, de emprendimiento y de marca personal.

La Feria de Empleo Soria Emplea no solo está dirigida a jóvenes, sino a todas las personas en búsqueda activa de empleo, emprendedores y profesionales que deseen mejorar su futuro laboral.

La Feria está organizada por la Cámara de Comercio de Soria, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del programa Talento Joven. La Feria cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, que se suma por primera vez a la iniciativa, Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid.