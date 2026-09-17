La IX Carrera y Marcha contra la Violencia de Género de Salamanca se celebrará el 8 de noviembre con 2.000 plazas

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez; y el delegado provincial de la Federación de Atletismo, Casimiro Blanco, en la presentación de la IX Carrera contra la Violencia de Género de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salamanca volverá a correr el próximo 8 de noviembre contra la violencia de género en la novena edición de la prueba organizada por el Ayuntamiento, cuyo plazo de inscripción abre este viernes, 17 de septiembre, con 2.000 plazas.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez y el delegado provincial de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Casimiro Blanco, han presentado este jueves la carrera competitiva y marcha participativa incluida en las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento con financiación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La cita consta de dos pruebas, una carrera competitiva de diez kilómetros que está dirigida a todos los corredores mayores de 16 años y forma parte tanto del calendario autonómico como del circuito de carreras populares de la Diputación de Salamanca, y otra propuesta participativa y lúdica con un recorrido de 1,6 kilómetros abierta a todas las personas que lo deseen, independientemente de su edad y de su condición física.

La prueba competitiva saldrá a las 10.00 horas desde la Plaza Mayor y recorrerá la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía, Rúa Antigua, plaza de San Isidro, calle Libreros, calle Veracruz, calle Ribera de Puente, paseo de San Gregorio, Puente Romano, zona deportiva de Salas Bajas, avenida del Padre Ignacio Ellacuría, Huertos Urbanos, calle Botijeros, calle Molino, pasarela de Tejares, ribera del Tormes, pasarela de Huerta Otea, Huertos Urbanos, avenida del Padre Ignacio Ellacuría, zona deportiva de Salas Bajas, Puente Romano, paseo de San Gregorio, calle Ribera del Puente, calle Tentenecio, plaza de Juan XXIII, plaza de Anaya, calle Rúa Mayor, calle Quintana, plaza del Poeta Iglesias y Plaza Mayor.

Para la categoría competitiva absoluta se otorgarán premios para los diez primeros puestos, mientras, por otra parte, se distinguirán a los tres primeros clasificados en las categorías promesa (16 a 22 años); sénior (23 a 34 años); máster A (de 35 a 39 años); máster B (de 40 a 44 años); máster C (de 45 a 49 años); máster D (de 50 a 54 años); máster E (de 55 a 59 años); máster F (de 60 a 64 años); máster G (de 65 a 69 años) y máster H (más de 70 años).

Asimismo, se entregarán premios a los tres primeros clasificados de la categoría de movilidad reducida y por equipos a los tres primeros clasificados, según ha informado el Consistorio.

Por su parte, la salida de la carrera participativa tendrá lugar a las 10.15 desde la Plaza Mayor y transcurrirá por la calle Toro, calle Rector Lucena, calle Zamora, calle Concejo, Plaza Mayor, calle Prior, plaza de Monterrey, calle Compañía, Rúa Mayor, calle Quintana, plaza del Poeta Iglesias y Plaza Mayor.

El plazo de inscripciones se abrirá este viernes, 17 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el 5 de noviembre a las 23.00 horas, o hasta el alcanzar el límite de 2.000 plazas disponibles. La inscripción se puede realizar en la web www.salamancacontralaviolenciadegenero.org, y de manera presencial en Floristerías Bedunia (calle Muñoz Torrero, 18 y avenida de los Maristas, 2) en horario comercial.

La inscripción tiene un precio de tres euros, cuya cuantía irá destinada en su totalidad a sufragar el coste de la 'bolsa del corredor', camiseta conmemorativa y detalles que se entregarán al llegar a meta.

Los dorsales podrán retirarse el viernes 6 de noviembre de 17.30 a 20.30 horas y el sábado 7 de noviembre de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 en el Pabellón Municipal de La Alamedilla. Y, excepcionalmente, el domingo 8 de noviembre en la Plaza Mayor de Salamanca de 8.45 a 9.45 horas.

PROGRAMACIÓN PARALELA

Al igual que en ediciones anteriores, la IX Carrera contra la Violencia de Género cuenta con una programación paralela gratuita que comenzará a las 9.30 horas destinada, principalmente, a niños y adolescentes, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que iniciará la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

La Carrera contra la Violencia de Género forma parte de un mes de actividades con las que el Ayuntamiento de Salamanca conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que culminará el 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor.

Según ha destacado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, con este programa, abierto a la incorporación de nuevas actividades en colaboración con las asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad, se pretende difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.