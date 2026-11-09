La IX Carrera Zancadas Esperanza de Ávila reunirá a más de 400 personas a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple

Presentación de la IX Carrera Solidaria Zancadas de Esperanza de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IX Carrera Solidaria Zancadas de Esperanza de Ávila se celebrará este domingo, 15 de noviembre, con más de 400 corredores hasta el momento inscritos y destinará la recaudación a la Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (Adema).

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con el presidente de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza, Pablo Mendo, y la presidenta de Adema, Susana Rodríguez, entre otros, ha presentado este lunes, 9 de noviembre, esta competición solidaria.

Con ya 400 inscritos, la organización mantiene abierto el plazo de inscripción a la espera de alcanzar las cifras de participación de ediciones anteriores, cuando se ha rondado el millar de personas, entre corredores, andarines y participantes en joëlette --silla de ruedas todoterreno de una sola rueda--.

La plaza del Mercado Chico volverá a ser punto de partida y llegada de las carreras, que comenzarán a las 11.00 horas con las categorías infantiles y continuarán a las 11.30 horas con la categoría absoluta, en la que los participantes deberán realizar dos vueltas al recorrido habitual.

Asimismo, habrá categoría de andarines y joëlette y también se habilitará un dorsal cero, según ha informado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

También en este espacio del Mercado Chico se realizará la actividad complementaria que acompaña siempre a esta carrera solidaria.

La recaudación de la carrera, este año, se destinará a Adema, para el desarrollo del proyecto denominado 'Apoyos que unen, vidas que avanzan, solidaridad en cada zancada', consistente en un banco de elementos de apoyo de técnicas de terapia ocupacional y rehabilitación para mejorar la autonomía, seguridad y calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple.

Este banco técnico permitirá a los usuarios de Adema y de otras entidades contar con material que les facilite su vida diaria, rehabilitación motora, sensorial y cognitiva, además de permitir que los usuarios puedan probar previamente las ayudas técnicas con acompañamiento de profesionales.