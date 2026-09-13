La IX edición de las Noches del Patrimonio de Ávila registran cerca de 5.000 visitantes

La IX edición de las Noches del Patrimonio de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades de la IX edición de las Noches del Patrimonio de Ávila han registrado cerca de 5.000 visitantes en dos jornadas, este viernes y sábado, que han concluido con un balance "muy positivo".

Así ha calificado la respuesta a la programación el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, unas actividades que han hecho que "tanto abulenses como visitantes hayan podido conocer de forma diferente los espacios patrimoniales con los que cuenta la ciudad".

La iniciativa cultural de las Noches del Patrimonio se ha celebrado este viernes y sábado de forma simultánea en 14 de los 15 enclaves que engloban el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, entre ellos la capital abulense.

La programación de esta edición ha tenido como objetivo ampliar la oferta y, así, las posibilidades de conocer los diferentes espacios patrimoniales y las actividades de estas ciudades.

En esta línea, una docena de espacios ha abierto sus puertas en horario nocturno durante las jornadas para que los visitantes recorrieran museos, iglesias y monumentos, como la muralla de Ávila, unas visitas que han superado las 1.300 personas, o los palacios de Superunda y Verdugo, que han registrado cerca de 700 visitas.

Asimismo, en Superunda se ha celebrado uno de los dos espectáculos de danza que, con David Coria como protagonista, han llenado aforos con cerca de un centenar de asistentes.

Además, a San Francisco han asistido más de 300 personas a disfrutar del espectáculo de danza y, en el caso de la masterclass realizada en este mismo espacio, se ha contado con una decena de participantes.

Además de los espacios municipales, entre los inmuebles que también han abierto con éxito sus puertas en horario nocturno están el Museo de Ávila, el de La Santa, el Real Monasterio de Santo Tomás o la ermita del Humilladero que, además, ha acogido un concierto del Quinteto Elrond.

En su novena edición, Las Noches del Patrimonio se han celebrado en la capital abulense con actividades que han completado sus aforos, como los viajes en los transportes turísticos (tranvía y tuk tuk) o los talleres y visitas guiadas que se han celebrado en las Tenerías de San Segundo, que han superado los 200 participantes.

En este sentido, Carlos López ha subrayado el hecho de que Las Noches del Patrimonio formen parte con "éxito" de una programación "ya consolidada" en el calendario turístico de la ciudad, "que hace del mes de septiembre un atractivo singular".