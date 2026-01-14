El IX Fonsofolk lleva desde mañana a La Cistérniga conciertos, talleres y exposiciones en su edición "más internacional"

Presentación de la novena edición del festival Fonso Folk durante un acto celebrado en la Diputación de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del Fonsofolk lleva desde este jueves, 15 de enero, a la localidad vallisoletana de La Cistérniga conciertos, talleres y una exposición de 60 instrumentos de varias partes del mundo en una cita "imprescindible" que cuenta con una programa musical "consolidado" al que este año se ha dotado de mayor proyección internacional al abrirse a músicas tradicionales.

La Cistérniga "está de moda para bien", ha destacado el diputado provincial David Esteban durante la presentación de la programación de la nueva edición de este festival musical, un acto en el que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Alberto Redondo, y el "referente absoluto del folklore" Paco Díez.

La novena edición del Fonsofolk se celebrará desde este jueves y hasta el sábado día 17 de enero en la Casa de la Cultura de La Cistérniga, donde se expondrá una muestra compuesta por 60 de piezas musicales bajo el título 'Instrumentos del mundo, de La Cistérniga a Katmandú' del coleccionista Luis Antonio González.

El viernes día 16 tendrá lugar un concierto a las 20.00 horas a cargo de La Rosa Negra Band con música country de Estados Unidos, mientras que el sábado a la misma hora será el turno de La Bazanca 'Sonas de Castilla y León' en el Auditorio Municipal de la Casa de la Cultura.

De igual forma, el sábado a las 12.00 horas Paco Díez protagonizará un encuentro didáctico sobre instrumentos tradicionales ibéricos. Las entradas para los conciertos tienen un precio general de tres euros el viernes y de cinco el sábado.

CITA "IMPRESCINDIBLE"

El primer edil de La Cistérniga ha explicado que hasta el sábado la Casa de la Cultura de la localidad ofrecerá a los visitantes música en directo, divulgación cultural y una destacada exposición internacional de instrumentos tradicionales.

Precisamente, ha señalado que tras nueve ediciones se puede afirmar con "orgullo" que esta cita se ha consolidado como un evento "imprescindible" para la música tradicional en la provincia y en Castilla y León.

Por ello, este año se ha dado un "paso más" con el objetivo de dotar a este festival de una mayor proyección internacional que la que ha tenido hasta ahora. "Es además un festival que no se ha detenido nunca, ni siquiera en la época de la pandemia", ha destacado, para después remarcar que Fonsofolk ha demostrado que cuando cree en un proyecto es "capaz de llevarlo a cabo hasta las últimas voluntades".

Por último, ha invitado a los vecinos de La Cistérniga y a entusiastas del folklore a participar en esta nueva edición del este festival.