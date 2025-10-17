Izquierda Unida inicia su proceso programático en CyL desde lo municipal

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Castilla y León arranca esta semana la elaboración de su programa para las próximas elecciones autonómicas, previstas para el 15 de marzo, con la celebración de un encuentro para idear su programa electoral el próximo 18 de octubre en Valladolid.

La formación, a través de un comunicado remitido a Europa Press, ha afirmado que construirá su programa electoral "con la aportación territorial desde su red de asambleas locales y provinciales".

Lo hará mediante un proceso mixto, en el que combinará "el trabajo por diferentes áreas programáticas y redes de activistas". La organización explica que la redacción del documento tiene que contar "con la participación y la particularidad territorial". Por ello considera fundamental "contar con implantación en las distintas comarcas y municipios".

El comunicado de la organización señala que el programa se centrará en una serie de ejes resumidos en "defensa de los derechos conquistados, apuesta por los servicios públicos universales y reforzados, defensa del medio ambiente, lucha contra la corrupción y el abandono de los pueblos y las comarcas que sufre la comunidad". "Queremos sintetizar una propuesta de comunidad para dar resultado a una organización que esté presente en su territorio y apueste por un futuro para su gente", señala el coordinador de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta.

"IU apuesta por echar al PP de la Junta y marcar la diferencia con unas propuestas que sirvan para cambiar de rumbo a la comunidad", ha afirmado Gascón. La organización ha señalado su voluntad de "construir un futuro para la juventud" mediante la garantía de "encontrar un trabajo, contar con una vivienda digna, defender, reforzar y ampliar servicios y cuidar el medio para que no sea esquilmado".

Izquierda Unida arranca el proceso con un encuentro programático en Valladolid el sábado 18 en su sede regional de Juan de Austria. Allí contará con representación de las diferentes provincias y aportaciones de las asambleas, en un proceso de "ida y vuelta".