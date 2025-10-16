El Jardín de la Era del Moro de León alberga la exposición 'Molinos de la Ciudad de León' hasta el 19 de octubre

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García, inauguran la muestra enmarcada en el XIV Congreso de Molinología - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jardín de la Era del Moro acoge desde este jueves y hasta el próximo 19 de octubre la exposición 'Molinos de la Ciudad de León', una muestra que se enmarca en el XIV Congreso de Molinología que se celebra en la ciudad bajo el lema 'Paisajes milenarios, repertorio de sabiduría'.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha sido la encargada de inaugurar esta exposición junto al responsable municipal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel, en un acto en el que han estado acompañados por el director del XIV Congreso de Molinología, Javier Revilla.

La exposición se sitúa junto al Molino Sidrón, que es uno de sus protagonistas y está compuesta por diez paneles en los que hay información sobre este molino tan importante para la ciudad de León y su evolución a lo largo de los años, así como de otros enclaves relevantes como ríos, presas y cauces hidráulicos.

La concejala ha destacado la gran relación que guarda León con los molinos al asegurar que la ciudad es "especialmente adecuada para trabajar y reflexionar sobre los molinos, que no solamente hubo muchos, sino que, además, al tener esta posición natural, la historia no podía hacer otra cosa que una cultura de molienda".

Esta tarde, además, comenzará el XIV Congreso de Molinología, un evento organizado por la Universidad de León y la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM), en colaboración con el Ayuntamiento de León.

Los congresos internacionales de molinología buscan fomentar el estudio, el conocimiento y la protección, en particular, de los molinos de todo tipo y en todo el mundo y, en general, de aquellos edificios, infraestructuras, elementos y mecanismos que capten, regulen, conduzcan, transformen y utilicen para su funcionamiento las distintas energías tradicionales, así como de los elementos culturales asociados a ellos.