Javier H. Estrada y Mariona Viader, codirectores de Seminci para la 71 edición

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier H. Estrada y Mariona Viader han sido nombrados codirectores de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) de cara a la celebración de la 71 edición, una decisión con la que se pretende garantizar la estabilidad del festival y continuar con la senda marcada por José Luis Cienfuegos, fallecido de forma repentina el pasado mes de diciembre.

El Consejo Rector de Seminci se ha reunido este miércoles, 14 de enero, un encuentro en el que se ha confirmado la apuesta por esta codirección formada por el hasta ahora responsable de programación y la coordinadora general, según ha explicado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Estrada y Viader dirigirán así la 71 edición del certamen, si bien el procedimiento habitual para la elección del puesto de director se pondrá en marcha a lo largo de 2026 para la llegada del cargo "en condiciones de estabilidad" de cara a la edición 71, que se celebrará en 2027.