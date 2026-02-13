La JE apercibe al PP por utilizar el Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca) para anunciar la dotación de una ambulancia

SALAMANCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Salamanca ha apercibido al PP, en un escrito hecho público este viernes, por utilizar el Ayuntamiento de Ledesma de "forma partidista y en beneficio del propio partido" al anunciar la dotación de una ambulancia de soporte vital básico por parta de la Junta para la localidad salmantina.

El cabeza de lista a las Cortes por parte del PSOE de Salamanca, Fran Díaz, ha asegurado que este es un "buen tirón de orejas" tanto para el Consistorio como para el propio PP por hacer un anuncio que "no se puede hacer porque hay que cumplir con las normas".

"Yo ya sé que esta gente se cree que esto es su cortijo particular y pueden hacer lo que quieran y utilizan las instituciones de una manera verdaderamente vomitiva para hacer anuncios que tratan además a los ciudadanos por tontos", ha criticado el socialista.

A este respecto, ha reivindicado, además, "que haya una disculpa pública del Partido Popular y del Ayuntamiento de Ledesma por haber utilizado las redes sociales para anunciar que Ledesma va a tener un soporte vital básico.

También ha pedido que los 'populares' expliquen por qué se ha "negado sistemáticamente" a Ledesma un soporte vital básico y a Peñaranda una UVI móvil y ahora "de repente por esto de las necesidades y de las urgencias electorales, esas demandas van a ser atendidas".

Para Díaz, el PP de Salamanca "ha vuelto a utilizar las trampas y las ilegalidades con el único objetivo de obtener rédito político al engañra a los ciudadanos de forma ventajista, sin escrúpulos y saltándose todo tipo de reglamentos, leyes y normativas".

Según han denunciado el PSOE, el Ayuntamiento de Ledesma, con su alcalde a la cabeza, "lideró, protagonizó y organizó actos que no están permitidos, están prohibidos e incumplen la ley, en el actual momento político".

La Junta Electoral de Zona requiere al PP, sus dirigentes, y más concretamente al Ayuntamiento a que se abstengan en lo sucesivo, con la advertencia de ser sancionados si persisten en esta conducta, de realizar cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por ellos, que puedan contravenir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, donde se deja muy claro que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".