La JE de Salamanca da la razón a UPL y advierte al PP de la ilegalidad de hacer inauguraciones en periodo electoral

SALAMANCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Salamanca ha apercibido al Partido Popular (PP) por haber vulnerado el artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, al haber organizado un acto de inauguración de una obra desde el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, algo prohibido por la legislación y que fue denunciado por Unión del Pueblo Leonés (UPL).

De este modo, la Junta Electoral ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros dar la razón a UPL en la denuncia presentada, por lo que desde esta instancia electoral han requerido a la corporación municipal del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y al PP a fin de que se abstengan en lo sucesivo de realizar actos de inauguración o cualesquiera otros que puedan contravenir el contenido del art. 50 de la LOREG.

En este sentido, la Junta Electoral de Zona de Salamanca advierte al PP de que dichos actos contravienen la legalidad con el apercibimiento que, de persistir en referidas conductas, "se procedería a la incoación del correspondiente expediente sancionador".

Y es que, según señalaba UPL en la denuncia presentada, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece en su artículo 50.3 que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración "queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo".

El 1 de febrero, ha recordado UPL a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, gobernado por el PP, se realizó un acto de inauguración de una obra de arte de grandes dimensiones en el que se convocó a los medios de prensa y contó con la participación de diversos representantes institucionales del PP, entre ellos el alcalde de la localidad, David Mingo, que realizó un discurso en dicha inauguración.