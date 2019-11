Jesús Carrasco, autor de 'Intemperie': "No hemos superado la Guerra Civil"

Actualizado 20/11/2019 18:46:24 CET

La película homónima dirigida por Benito Zambrano, que inauguró la 64 Seminci, se estrena en cines este viernes

El escritor Jesús Carrasco (Olivenza, Badajoz, 1972) publicó su primera novela, 'Intemperie' (Seix Barral) en 2013, un logro que vino acompañado de muchas otras noticias "sorprendentes" para él y que, a día de hoy, sigue cosechando éxitos. El último de ellos llegará este viernes, 22 de noviembre, en forma de adaptación cinematográfica bajo la batuta de Benito Zambrano y con Luis Tosar como protagonista. La cinta se estrena en salas después de inaugurar la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y entrar en la lista de precandidatas a los Premios Goya.

'Intemperie' narra, a través de la relación entre los dos personajes protagonistas, el niño y el pastor, una historia sobre la importancia del perdón, de la superación del odio y de la cicatrización de las heridas.

"La propia publicación del libro ya resultó bastante llamativa y, rápidamente, cosechó muchos lectores, buenas críticas, traducciones (a más de 20 idiomas) y todo sucedió más o menos al mismo tiempo, incluida la oferta de la productora Morena Films para rodar la película", recuerda el autor en una entrevista concedida a Europa Press. Y es que, pensar en los inicios del proyecto le evoca un momento "intenso y excitante": "Era mucha la emoción de la repercusión para alguien como yo", confiesa. Ahora, ante el inminente estreno del filme que adapta su primera novela publicada, siente una profunda expectación: "Tenía muchas ganas de que llegase el momento".

"Ver tu texto adaptado al cine y con esa calidad es un regalo que solo se puede paladear. He disfrutado y estoy disfrutando mucho de todo lo que está pasando con la película", ha afirmado. Además, aunque junto a la de Morena Films hubo otras dos ofertas, Carrasco eligió su propuesta porque "era muy fiel al espíritu del texto". Desde el principio, añade, le hicieron sentir la "confianza" de que estaría cerca del proceso y la "seguridad" de que la película se quedaría "cerca del libro".

Sin embargo, Carrasco prefirió mantenerse al margen del rodaje y, simplemente, se puso a disposición de las personas encargadas. "Toda mi intervención fue matizar y si no he estado más cerca no ha sido porque no me hayan invitado, sino porque he querido dejar trabajar a los que saben de cine", admite. Mantenerse cercano al proceso de rodaje también le ha permitido ahorrarse "sorpresas" y conocer "por dónde iban los tiros". "La intención", añade, "era llegar a un público más o menos amplio y eso requería alterar la línea del libro".

En este sentido, ha agradecido que la esencia del libro se mantenga "intacta" y se vea "absolutamente reflejada" en la adaptación de Zambrano, lo que ha dado lugar a un resultado "poderoso". Así, la relación entre los dos personajes principales, la idea del perdón o la resiliencia que aparecen en la cinta están "absolutamente presentes" ya desde la novela, "tanto que una de las ideas finales del libro es aprender a sobrellevar las dificultades superando, a su vez, el odio", explica el autor.

Zambrano aporta a esa idea del perdón que ya estaba en la novela un contexto histórico, ya que en la película, a diferencia del libro, el relato se sustenta sobre una base política: se sitúa en la España de posguerra y se citan la Guerra Civil o la de Marruecos. Por eso, en la película, la idea de reconciliación se encarna de manera diferente al libro, que carece de fechas y topónimos, señala Carrasco. De hecho, "ni siquiera se habla de que sea España".

"VACIARSE O ROMPERSE"

Sin embargo, el páramo mesetario que presenta el director en la adaptación es fácilmente reconocible. "Yo soy hijo de lo que luego se llamó la España vacía o vaciada, en cualquier caso, un poco desolada", ha lamentado, aunque si ha escogido este escenario para la novela es porque se trata, para él, del espacio "conocido y querido" en el que se crió.

"A los políticos se les llena la boca con esa idea de la 'España vacía', quizá porque estamos en campaña electoral constante, pero espero que sigan con ello en la cabeza ahora que parece que estamos cerca de que haya gobierno en España", ha comentado el autor. "Vaciarse o romperse, una opción mala y una peor", afirma Carrasco ante el momento actual de ruptura política, ideológica y social. "Hemos llegado muy lejos y, de momento, no nos hemos vaciado ni hemos vuelto a rompernos desde la Guerra Civil", defiende.

No obstante, cree que "todas las guerras duran cien años", una cifra que el conflicto español aún no ha alcanzado. Y es que, según Carrasco, las consecuencias de la guerra son vividas al menos por las dos próximas generaciones. "Nosotros, evidentemente, no hemos superado la Guerra Civil pero confío en que somos un país con suficiente valor como para lograrlo, como también es posible hacerlo con la situación de ruptura actual", apunta, en tono optimista. "Estoy tenso como todos los ciudadanos pero también estoy esperanzado porque creo que podemos hacerlo. Si no creyera eso, no podría levantarme por las mañanas porque sería muy deprimente", asegura.