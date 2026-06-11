Jesús Julio Carnero asumirá la presidencia de la OICI tras la celebración en Valladolid de su XXXII Congreso

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha intervenido este jueves en la primera jornada del XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios que se celebra en la capital vallisoletana hasta el sábado, día 13, y tras el cual asumirá la presidencia de la Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional (OICI).

Bajo el lema 'Innovación en los Gobiernos Municipales', el Salón de Actos del Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español es la sede principal de este encuentro internacional que reúne a representantes municipales de Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Portugal, México y Venezuela.

La inauguración ha contado con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el secretario general de la OICI, Enrique Orduña Rebollo; representantes de la Junta de Castilla y León, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Asociación Nacional de Municipios Portugueses y la Fundación Caja Rural de Zamora.

Durante su intervención, Carnero ha destacado el compromiso de Valladolid con una innovación útil y cercana a los ciudadanos.

"Aquí llevamos haciendo un ejercicio innovativo importante en el día a día que se concreta en algo que para mí es muy importante tener en cuenta. No estamos hablando de innovar solo desde el punto de vista del uso de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, sino que esa innovación tiene que tener una aplicación práctica en las personas", ha afirmado.

Como ejemplo de esta filosofía, el alcalde se ha referido a las políticas municipales para combatir la soledad no deseada, una realidad que afecta a una parte creciente de la población.

"En una ciudad como Valladolid, el 27 por ciento de la población tiene más de 65 años y la soledad no deseada es uno de los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo", ha señalado.

ATENCIÓN A LA SOLEDAD NO DESEADA

En este contexto, ha destacado la puesta en marcha del Plan Contigo', una iniciativa orientada a prevenir y combatir situaciones de aislamiento social mediante diferentes medidas de acompañamiento y participación ciudadana.

Asimismo, ha explicado el funcionamiento del programa 'Pérgola', integrado en dicho plan, que utiliza nuevas tecnologías para identificar posibles casos de soledad no deseada y facilitar una intervención temprana.

"Estamos utilizando las nuevas tecnologías de manera aplicativa precisamente para detectar esos casos. Es un proyecto que en estos momentos tiene carácter piloto, pero constituye un ejemplo de la innovación que nos ha tocado impulsar para responder a los retos que afrontan nuestras ciudades", ha indicado.

VALLADOLID, REFERENTE DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO

La celebración del Congreso se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y la OICI, entidad fundada en 1938 para promover la cooperación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la gestión municipal en Iberoamérica.

La ciudad ha sido elegida sede de esta edición por su vocación internacional, su estrecha vinculación con Iberoamérica, su apuesta por la innovación y la coincidencia con el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid.

Tras la celebración del Congreso, Jesús Julio Carnero asumirá la presidencia de la OICI, en sustitución del alcalde de Guadalajara (México). En la capital del Estado de Jalisco, precisamente, se celebró el anterior Congreso.

DEMOCRACIA, INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN

La primera jornada del Congreso ha abordado cuestiones relacionadas con la democracia, los derechos humanos y la innovación en la gestión pública. Entre las actividades programadas figura el coloquio 'La Democracia en Iberoamérica y el Futuro del Municipalismo', así como diferentes mesas de debate sobre liderazgo público, derechos constitucionales e innovación municipal.

El 12 de junio se celebrará el Foro de Innovación Empresarial en Iberoamérica, que analizará las oportunidades de colaboración económica e inversión entre Valladolid, Castilla y León y los países iberoamericanos. También se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión innovadora del territorio y las políticas de vivienda.

La conferencia de clausura correrá a cargo del escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez Mercado. Asimismo, la Asamblea General de la OICI aprobará la Declaración de Valladolid antes de la clausura oficial del Congreso. La jornada concluirá con un espectáculo multimedia dedicado a la Controversia de Valladolid en la Plaza de San Pablo.

Valladolid ya acogió este Congreso en 1992 y 2004, consolidando una relación histórica con el municipalismo iberoamericano. A ello se suma la celebración de los Cursos de Pasantías para municipalistas iberoamericanos, que en 2026 alcanzan su vigésimo primera edición y convierten a la ciudad en un referente internacional en la formación y cooperación entre gobiernos locales.