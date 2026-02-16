JEZ obliga al alcalde de Medina de Rioseco, de PP, a cancelar un acto previsto el día 19 tras la denuncia del PSOE

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Rioseco ha estimado con fecha de este lunes, 16 de febrero, la solicitud del PSOE para que se suspenda el acto organizado por el Consistorio de este localidad vallisoletana en el que el alcalde, David Esteban, del PP, iba a presidir el 'Acto institucional de presentación de resultado del proyecto de restauración e integración del ecosistema pluvial del río Sequillo a su paso por el conjunto histórico de Medina de Rioseco'.

Ante el recurso presentado por el PSOE por la celebración de este acto, previsto para el próximo 19 de febrero, el PP alegó que dicho acto había sido convocado antes de la convocatoria de las elecciones del próximo 15 de marzo además de argumentar "que no está organizado por el Ayuntamiento sino por un agrupación de entidades".

No obstante, según han informado desde el PSOE, la Junta Electoral ha determinado que lo primero "es irrelevante", puesto que lo decisivo es el momento en el que se realiza la actividad; y que lo segundo "no tiene razón de ser" cuando la invitación aportada por el Partido Socialista demuestra que "se iba a celebrar en el propio Consistorio, con una recepción, rueda de prensa, presentación institucional del proyecto, visita a la zona de actuación, presentación a la ciudadanía y vino español".

Además, tras examinar la duración del evento, previsto desde las 10:30 hasta las 18:15 horas, la Junta Electoral de Zona JEZ considera que: "no nos hallamos ante una simple información a los interesados, sino ante lo que pudiera ser un acto de inauguración encubierto, expresamente prohibido por el artículo 50.3 de la LOREG".

La Junta Electoral ha requerido al alcalde de Medina de Rioseco que suspenda el acto previsto para el día 19 y le advierte de las responsabilidades en las que puede incurrir si incumple la decisión adoptada.



