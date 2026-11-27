Jorge Fernández Gonzalo (derecha) recibe el Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama en León, junto al alcalde de la ciudad, José Antonio Diez (centro), y la concejala de Acción y Promoción Cultural y presidenta del jurado, Elena Aguado. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jorge Fernández Gonzalo ha recibido este viernes el Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama de manos del alcalde de León, José Antonio Diez, por el poemario 'Criptofanía', un galardón dotado con 6.000 euros y diez ejemplares de la obra editada.

El Salón de Plenos del Consistorio de San Marcelo ha acogido la entrega del Premio, que cumple su quincuagésima segunda edición, en un acto en el que el autor ha explicado que el título del poemario es críptico y con el libro ha intentado transmitir que "a veces la verdad no se descubre, tiene que permanecer escondida".

El alcalde de León ha incidido en su intervención en la importancia de la literatura para la ciudad de León, con leoneses "de referencia literaria universal" como Luis Mateo Diez, José María Merino, Juan Pedro Aparicio o Salvador Gutiérrez, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Diez también ha citado González de Lama, que da nombre al certamen y cuenta entre sus méritos con haber sido uno de los fundadores de la revista Espadaña. "Estoy seguro de que, de haber nacido cien años antes, lo habría hecho también nuestro hoy homenajeado, Jorge Fernández Gonzalo; también habría participado en ella", ha aseverado.

El jurado del Premio Nacional de Poesía González de Lama ha estado presidido por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, e integrado por Natalia Álvarez Méndez, Julia Conejo Alonso, José Luis Puerto Hernández y José Enrique Martínez Fernández, mientras que la secretaria ha sido Soledad Durán Castellanos. Todos sus miembros han asistido a la entrega del galardón junto a los familiares de González de Lama.

El jurado ha destacado que 'Criptofanía' es una obra que se caracteriza por "un sentir interior acompasado con el ritmo pausado y con el mundo poetizado, un mundo celebrado en sus diversos elementos de la tierra y la naturaleza, ascendiendo después hacia más altas consideraciones". "La poesía es, de este modo, indagación y revelación, celebración, gratitud, plenitud y canto", ha añadido.

EL AUTOR

Jorge Fernández Gonzalo es natural de Madrid (1982) y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de más de 20 poemarios por los que ha obtenido premios como el Joaquín Benito de Lucas ('Mudo asombro', 2004) o el Hiperión de poesía joven ('Una hoja de almendro', 2004).

En los últimos años ha recibido varios galardones de poesía, como el Vicente Núñez con 'Modelaje de un cuerpo', el premio Amantes de Teruel con' Raíz de la palabra', el premio Santa Cruz de la Palma con 'Un gorrión hecho de sombra', el César Simón con 'Como un buzo en medio del desierto', el premio de poesía mística Albacara con Epojé, el premio Juan Gil-Albert Ciutat de València con su libro 'Insectario' o el XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado por su poemario 'Topografía marina'.

Como ensayista ha publicado más de una docena de libros de filosofía, sociología y teoría literaria. De entre ellos destacan títulos como 'Filosofía zombi' (Finalista premio Anagrama 2011), 'Homo public' (Premio Fray Luis de León, 2014) o 'La resta risible' (Premio Alfons el Magnànim). Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

El Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama es un certamen ya consolidado que cada edición registra un importante número de participantes. A la presente edición han concurrido 759 trabajos, mientras que en 2025 se presentaron 773 poemarios de los que resultó ganador 'Reino (éramos)', del escritor y poeta Santiago López Navia.