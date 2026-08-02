Jornada sin reactivaciones en el incendio de Veguellina (León) que podría bajar a IGR 0 este lunes

Un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Veguellina, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

VEGUELLINA (LEÓN), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos en el incendio originado en Veguellina (León) se han centrado en controlar el perímetro y no se han presentado reproducciones este domingo, tras lo que se espera poder plantear la bajada de Índice de Gravedad Potencial (IGR) este lunes, 3 de agosto.

La Consejería de Medio Ambiente ha informado que las labores de extinción se han centrado en el control del perímetro, lo que se ha podido llevar a cabo al no haber reactivaciones.

Si la noche transcurre de la misma forma, lo que "es de esperar" al bajar la temperatura, se pretende plantear la bajada de IGR 1 a 0 a lo largo de este lunes.