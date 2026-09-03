Las Jornadas Medievales de Ávila acogen una jornada sobre cultura judía con un concurso en redes sociales

ÁVILA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Ávila - La Ciudad de las Tres Culturas, declaradas de Interés Turístico Nacional y que se celebran hasta el 6 de septiembre, acogerán la celebración de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que este año incluye un concurso en redes sociales.

La iniciativa, impulsada por la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad, incluye la colocación, en el Centro de Recepción de Visitantes, de una lona con el lema 'Amor', que centra la jornada en la presente edición, señala el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Quienes se acerquen a este espacio municipal, pueden realizarse una foto con la imagen de la jornada y subirla a redes sociales -Instagram, Threads o Linkedin-, mencionando @redjuderias y con la etiqueta #Amor2026. Las fotos podrán subirse del 6 de septiembre al 6 de octubre y entre los participantes se sortearán libros y material conmemorativo de la Red de Juderías de España.

El jurado anunciará el fallo en las redes sociales de la asociación y se valorará la creatividad, originalidad y vínculo con el lema de este año.

ACCESO A MURALLA Y ACTIVIDADES

En el transcurso de las Jornadas Medievales de Ávila, además, quienes accedan a la muralla para conocer y visitar este monumento, emblema de la ciudad y del Medievo, obtendrán como obsequio una pulsera identificativa de estas jornadas.

Entre las iniciativas que se desarrollarán estos días dentro de la programación del mercado medieval, que incluye más de 150 actividades, en el palacio de Los Verdugo se podrá asistir este jueves 3 de septiembre, a las 19 horas, a una conferencia sobre 'Los ejércitos en la Primera Guerra Civil Castellana'. Correrá a cargo de José Miguel Alberte Cao.

También en Los Verdugo, los días 5 (19 horas) y 6 (12.30h) de septiembre, habrá concierto a cargo del grupo musical abulense Pensires, con el título 'Penserismos'. La entrada a estas actividades es gratuita.