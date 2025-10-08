Unas jornadas mostrarán en Segovia el trabajo de los exploradores de la cueva más profunda del mundo

Los exploradores de la cueva más profunda del mundo y de la más larga de España hablarán con el público de Segovia en las jornadas 'Exploración Subterránea 2025" - CLUB JASPE

SEGOVIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El encuentro 'Exploración Subterránea 2025' que se desarrollará en Segovia el 17 y 18 de octubre mostrará el trabajo de los exploradores de la sima más profunda del mundo y del sistema de cuevas más largo de España.

El Club Jaspe, de Segovia, ha organizado el encuentro sobre exploración subterránea, con la presencia de los protagonistas de los mayores descubrimientos del mundo, que los mostrarán al público durante las dos jornadas del encuentro, 17 y 18 de octubre, bajo el lema 'Un viaje al corazón de la Tierra'.

El evento se centra en los territorios inexplorados subterráneos, donde su estudio requiere combinar espeleología, ciencia, arqueología y tecnología. Así, se traen a Segovia los últimos hallazgos y desafíos en la exploración subterránea a nivel internacional, y se hace destacar el papel fundamental de Castilla y León y el patrimonio oculto de Segovia.

La cita del encuentro reúne al responsable de la exploración del 'Pozo Azul', la cueva sumergida más larga del mundo, Pedro González; el codirector del equipo de exploración de la cueva Krúbera-Voronya, conocida como el 'Everest invertido', la cueva más profunda del mundo; Sergio García-Dils; los exploradores del sistema de cuevas Alto Tejuelo, que con más de 200 kilómetros es el más largo de España, Álvaro de la Fuente y Miguel Ángel González, y los arqueólogos segovianos David Álvarez y María de Andrés, descubridores en el Abrigo de San Lázaro de la huella dactilar humana más antigua del mundo.

Las charlas tendrán lugar en la Residencia Emperador Teodosio, el viernes 17 a las 20.00 horas y el sábado 18 a las 19.30 horas. Además, el domingo 19 de octubre se ofrecerá una visita guiada especial en el Museo de Segovia, donde se expone la huella digital neandertal del Abrigo de San Lázaro, con la guía de sus propios descubridores, David Álvarez y María de Andrés.