Las X Jornadas de Novela Histórica de Soria reunirán a autores como Juan Gómez-Jurado y Javier Sierra del 7 al 9 de mayo

Cartel de la X Jornadas de Novela Histórica de Soria. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las X Jornadas de Novela Histórica citan en el Palacio de la Audiencia de la ciudad de Soria, del 7 al 9 de mayo, a autores referentes del género como Juan Gómez-Jurado y Javier Soria, en una cita bajo el título 'Objetos, amuletos y manuscritos'.

Se trata de un encuentro ya consolidado en el calendario cultural de la ciudad y que vuelve a reunir a destacados autores y divulgadores en torno a la historia y la narrativa, según han informado desde el Consistorio soriano en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa de esta edición está coordinado por el historiador y escritor José Luis Corral, figura "clave" en la trayectoria de estas jornadas y en la configuración de un cartel que "combina rigor histórico y atractivo literario".

Bajo su dirección, el ciclo propone una mirada original centrada en el papel de los objetos como protagonistas de la historia, elementos aparentemente inertes pero determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.

PROGRAMA

Entre los nombres propios destaca la participación de Juan Gómez-Jurado, uno de los autores más leídos del panorama nacional, cuya presencia supone uno de los grandes reclamos de esta edición, tal y como ha indicado la organización.

Junto a él, el cartel reúne a escritores y divulgadores de reconocido prestigio como Javier Sierra, Olalla García o Florencio Monje Gil, además del propio José Luis Corral, que abrirá las jornadas con la conferencia inaugural.

En este contexto, se abre también una ventana a la conexión entre géneros como la novela histórica y el suspense, de manera que el festival Pamplona Negra, uno de los referentes del panorama nacional, tendrá presencia en el programa a través de su directora, Susana Rodríguez Lezaun, y de Fernando Corrales, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional) especializado en investigación y análisis forense, quienes protagonizarán una conversación en torno al caso de 'la bala que mató a Kennedy'.

El programa se estructura en conferencias abiertas hasta completar aforo en horario de tarde, con sesiones que abordan desde los objetos mágicos y de poder hasta episodios históricos reinterpretados desde la narrativa contemporánea.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además, las jornadas amplían su propuesta con un bloque de actividades complementarias dirigidas a fomentar la participación y el aprendizaje práctico.

En colaboración con el IES Antonio Machado, se desarrollarán talleres didácticos como el de novela negra impartido por Susana Rodríguez Lezaun.

Igualmente, tendrá lugar la actividad 'Historia y Ciencia. La bala que mató a Kennedy', a cargo de Fernando Corrales, que ofrece una mirada divulgativa sobre uno de los episodios más analizados del siglo XX.

Como en ediciones anteriores, se apuesta por nuevos formatos para acercar la historia a públicos más jóvenes, con enfoques que combinan rigor y atractivo narrativo, como el suspense, un género que gana seguidores.

Como uno de los momentos más singulares del programa, se celebrará 'La Noche en la Edad Media', una propuesta especial dirigida por José Luis Corral que trasladará al público a este periodo histórico en un entorno único como el Parque del Castillo y el Parador Antonio Machado. Esta actividad se enmarca además en las iniciativas vinculadas al eclipse, que situará a Soria como un enclave privilegiado para su observación.