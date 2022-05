José Antonio Diez consigue salir reelegido secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de León

LEÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha conseguido ser reelegido secretario general de la Agrupación Municipal de León con 345 votos a favor frente a los 299 que ha obtenido la candidatura de Pilar Carnero.

Una votación que se ha prolongado durante tres horas y media desde que se abrieran las urnas en torno a las 20.00 horas, momento en el que arrancó la Asamblea General.

En el salón de actos del edificio Ordoño II del Ayuntamiento de León, Diez ha agradecido a la militancia "por dar un ejemplo de participación y de saber estar" y ha remarcado que "las posiciones están tan enfrentadas, pero se ha desarrollado con normalidad y eso dice mucho".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que este resultado "ratifica la gestión al frente de la Agrupación Municipal de León y como alcalde de León" y ha añadido que "todo debe continuar en el mismo camino que iba".

Además, ha remarcado que "este pequeño obstáculo que ha surgido de una manera innecesaria, una vez superado hace que vuelva a ser candidato por el PSOE a la alcaldía de León".

También, ha incidido en que no sabe "qué pasará a partir de aquí", si bien, ha criticado que "si quieren unas primarias pues se irá a unas primarias, no sé si meterán más fichas entonces".

"HAN PASADO COSAS MUY GRAVES"

El reelegido secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de León ha advertido que han pasado "cosas muy graves y requiere una meditación y reflexión, hablar con otros compañeros, especialmente del ámbito federal, y solucionar esto, porque no puede ser así".

Asimismo, ha indicado que "es una locura haber llevado al partido a esta tensión tan innecesaria" y ha destacado que "ahora es el momento de felicidad y las decisiones se tomarán en frío y después de hablar con otros compañeros".

Sobre las afiliaciones irregulares, ha confirmado que seguirá "reclamando a Ferraz, porque una vez que han visto que no les ha servido para nada, que se pongan un poco en serio y los militantes de León voten en León y que no vengan no sé cuántos desde Camponaraya, por ejemplo".

Por último, ha recordado que "está en seguir mejorando la ciudad y creando oportunidades para los leoneses" y ha concluido que no está "para estas historietas que nos montamos en los partidos que alguien tendría que explicarles a los ciudadanos".