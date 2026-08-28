José Antonio Diez será el Síndico Municipal en la ceremonia de Las Cantaderas de León del 4 de octubre

La Junta de Gobierno Local de León celebrada este viernes, 28 de agosto - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, será el Síndico Municipal en la ceremonia del 'Foro u Oferta' de Las Cantaderas, que se celebrará el próximo 4 de octubre en el Claustro de la Catedral de León a partir de las 11.00 horas, una tradición en la que participa la Corporación Municipal al completo y que este año estará representada por el alcalde.

En la Junta de Gobierno Local de esta mañana se ha dado luz verde también al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural Pendones 'Reino de León' para la celebración del desfile de Pendones Concejiles de la Provincia de León, enmarcado en las Fiestas de San Froilán, que también se celebrará el 4 de octubre.

La celebración comenzará a las 10.15 horas en la plaza San Marcos con el alzamiento simultáneo de los pendones al son del Himno a León para posteriormente comenzar un desfile por las calles Gran Vía San Marcos (pasando por plaza de la Inmaculada), plaza Santo Domingo y calle Ancha, para finalizar en la Plaza de la Catedral, donde quedarán estos atados a la verja de la Catedral.

El Ayuntamiento de León destinará 41.000 euros a esta celebración, que este año contará con algunas novedades, como que se realizará una aportación de 200 euros para pueblos o juntas vecinales que participen con uno o varios pendones o varias pendonetas, y cien euros para aquellos que lo hagan con una única pendoneta.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde al aplazamiento del contrato privado del espectáculo pirotécnico que tuvo que ser cancelado en las Fiestas de San Juan con motivo de las altas temperaturas y el alto riesgo de incendios, y pasará a celebrarse el 4 de octubre, en una exhibición pirotécnica denominada 'Luz real' que conmemorará el noveno centenario de la muerte de Urraca I de León.

Enmarcado en la programación festiva del Ayuntamiento de León, con motivo de San Froilán, se celebrará también el concierto de Fillas de Cassandra, que forma parte del Festival Península y se realizará el 3 de octubre en la plaza Mayor.

La Junta de Gobierno ha aprobado en la sesión de esta mañana el contrato para la celebración de esta actuación por un importe de 16.940 euros.

NUEVO PARQUE EN LA PLAZA DE LA UNIÓN EUROPEA

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta mañana el contrato de construcción de un parque de juegos infantiles que se ubicará en la plaza de la Unión Europea, en el barrio de la Lastra, a la entidad Arham Soluciones y Proyectos por un importe de 209.438,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.

El proyecto busca que menores de entre uno y 14 años, con y sin discapacidad, puedan compartir el juego en igualdad de condiciones, de manera que se eliminen "barreras físicas y sensoriales" mediante mobiliario adaptado y paneles lúdicos interactivos.

El corazón del nuevo parque será una gran estructura temática, 'Estación Espacial' (Space Station), un conjunto de más de 15 metros de largo capaz de acoger a 90 usuarios de forma simultánea, que contará con torres interconectadas por pasarelas, túneles y rampas accesibles, además de zonas de trepa y equilibrio.

Todo el recinto estará protegido por un pavimento de caucho continuo de seguridad, diseñado para amortiguar caídas, y tendrá un vallado perimetral, nuevas papeleras, bancos metálicos de diseño moderno y una fuente de agua.