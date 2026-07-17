José Manuel Hernando, candidato del PP a la Alcaldía de Soria para las próximas elecciones municipales de 2027

José Manuel Hernando, candidato del PP a la Alcaldía de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Nacional del Partido Popular, reunido este viernes, ha aprobado por unanimidad la designación de José Manuel Hernando García como candidato a la Alcaldía de Soria para las próximas elecciones municipales de 2027.

De este modo, Hernando sustituye a Belén Izquierdo, candidata en las elecciones de 2023.

Los dos principales partidos ya tienen por tanto candidato de cara a los próximos comicios locales en la ciudad de Soria, pues el PSOE ya informó de que el nuevo alcalde en sustitución de Carlos Martínez, Javier Antón, sería el número uno socialista en 2027.