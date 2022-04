José Manuel Parada: "Lo bueno de mi 'Cine de Barrio' es que es irrepetible"

Ofrecerá el 30 de abril en el Teatro Zorrilla un recorrido por las canciones del cine español de los 70 "para jóvenes y mayores"

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El televisivo José Manuel Parada ofrecerá el próximo sábado 30 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid un recorrido por las canciones más populares del cine español de los años 70 en el espectáculo 'Canciones de Barrio', un "homenaje" a todos los que a través de esas películas hicieron "tan felices" a "tantas personas".

El que fuera alma del célebre programa 'Cine de Barrio' de Televisión Española entre 1995 y 2003, repasará los temas de producciones como 'A 45 revoluciones por minuto', 'En un mundo nuevo' o 'Mi profesora particular', para lo que contará con música en directo, proyecciones audiovisuales, narraciones y anécdotas.

Casi dos décadas después de abandonar este espacio, Parada se reivindica como creador del programa, el cual diferencia de las versiones posteriores conducidas por Carmen Sevilla, Concha Velasco, Elena Sánchez o Alaska.

"Yo soy el creador de 'Cine de Barrio', yo lo dirigía, lo producía y lo presentaba, fue un hijo mío durante mucho tiempo", subraya Parada, quien aunque reconoce la "ilusión" que le hace el que "se conserve el nombre y siempre esté unido" a su persona en el recuerdo de la gente, considera que este formato debía haber concluido con él y haber dado paso a otros con otra nomenclatura.

"Hoy no se puede hacer el 'Cine de Barrio' que yo pensé. Una película de Rocío Dúrcal la veía, la analizaba, la comentaba con Rocío Dúrcal; una película de Lina Morgan la veía, la analizaba, la comentaba con Lina Morgan. Estaban allí presentes, estaban viendo la película con nosotros, merendaban con nosotros, cantaban al piano en directo con nosotros", recuerda el presentador, quien constata que "eso hoy es imposible" debido al paso de los años y la ausencia de la mayoría de intérpretes de aquellas películas.

"IRREPETIBLE"

"Es que lo bueno de mi cine de barrio es que es irrepetible. Podrán hacerlo ahora de 20.000 maneras, pero como lo hice yo, no lo pueden hacer. Es imposible. Nunca más se podrá ver 'Dónde vas Alfonso XII' con Vicente Parra y con Paquita Rico, sus dos protagonistas; no se podrá volver a ver, como puse yo, 'Acompáñame', de Rocío Dúrcal, con Rocío Dúrcal y con Enrique Guzmán, o 'Amor en el aire', con Rocío Dúrcal y Palito Ortega juntos en el plató", ha insistido.

Por ello, subraya que su formato es "irrepetible", ya que "no se ponía una película" sin sus protagonistas, mientras ahora "viene cualquiera" que no tiene nada que ver con la película de ese día a presentar "su disco o su obra de teatro", puntualiza, tras lo que ha defendido "otros planteamientos para el cine español histórico". "Si nosotros queríamos poner una película de Sara Montiel y ella estaba fuera de España, esperábamos a que volviera para ponerla con ella", recalca.

Por ello, y dada la imposibilidad de repetir lo que hizo en su momento, Parada rechaza una vuelta a 'Cine de Barrio', ya que "segundas partes nunca fueron buenas", tras lo que ha precisado que no se conformaría con "audiencias pequeñas del siete o el ocho por ciento" de cuota de pantalla. "Yo he llegado a hacer un 42", ha presumido, al tiempo que ha confesado que ya no ve el programa. "No lo sigo, algunas películas ya las puse yo dos o tres veces", apunta.

"'Cine de Barrio' cumplió su objetivo, homenajear a los grandes intérpretes antes de que se fueran, las audiencias ahora no son comparables pero continúan con él porque funciona. Lo único parecido al mío es el título", ha zanjado Parada.

A lo largo del espectáculo que se pondrá en escena en el Zorrilla, los espectadores podrán escuchar canciones como 'El final del verano', del Dúo Dinámico; 'La vida sigue igual', de Julio Iglesias; 'Anduriña', de Juan y Junior; 'Corazón contento', de Marisol, o 'La chica Ye Ye', de Concha Velasco, pero también otras más dadas "a la ternura y la melancolía" como 'Palabras de amor', canción y película de Joan Manuel Serrat que vieron la luz en 1968.

CONCHA VELASCO

Precisamente el repertorio tendrá especial atención a las canciones que popularizó Velasco por tratarse de su ciudad natal, según reconoce José Manuel Parada, quien expresa su cariño por la actriz, quien también presentó el programa tras su marcha y acudió como invitada de la primera etapa en numerosas ocasiones. "Me llamó un día y me dijo: cómo recuerdo ese 'Cine de Barrio'", presume.

La soprano Ester Alfaro, el tenor Rafael Sánchez, Jesús Jurado al bajo, Rafael Jurado a los teclados, Vicente Alcalá a la batería y Antonio López al piano componen el grupo encargado de interpretar con sonido en directo cada tema musical, un equipo que "disfruta mucho" con este espectáculo y cuya profesionalidad y currículum alaba.

José Manuel Parada advierte de que estas canciones gustan "tanto a jóvenes como a mayores", algo para lo que no encuentra respuesta, pero sí reconoce que uno de los puntos fuertes de su programa en televisión era que "lo veía toda la familia". "Es un mérito que tienen que darnos, corríamos el riesgo de hacer un programa nostálgico sólo para mayores, pero las dimos a conocer también a los jóvenes", defiende, al hilo de lo cual ha recordado una anécdota con la reina Sofía, quien le confesó que como griega de origen, "descubrió el cine español de aquella época gracias a 'Cine de Barrio'".

Sobre la vigencia de canciones como 'La chica Ye Ye' entre el público más joven, que "se vuelve loco con ella cuando la oye en la discoteca", Parada lo extiende al cine de Paco Martínez Soria o Marisol, y aunque no logra ofrecer una explicación, sentencia que "algo tendrá el agua cuando la bendicen".

Por otro lado, ha rechazado la asimilación que muchas veces se hace tanto de este cine como de sus canciones con el franquismo, pues a su juicio "no tiene nada que ver", un mal que también sufre, según lamenta, la copla, tildada también de franquista, cuando "ya se cantaba y era muy popular en la república".

"La música no es ni de izquierdas ni de derechas, a la gente le gusta y ya está. En mis tiempos de estudiante escuchábamos a muchos cantantes progres que hoy han desaparecido", ha explicado, tras lo que ha apostillado que "ocurre lo mismo con el considerado como buen cine español" de aquella época que cuando se emite en televisión "tiene muy escasa audiencia".