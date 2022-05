José Vicente de los Mozos recibe la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

José Vicente de los Mozos, miembro del Board of Management de Renault Group, director Industrial mundial de Renault Group y presidente-director general de Renault España, ha recibido este lunes la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

El galardón ha sido entregado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, en un acto que ha tenido lugar en el Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación y que ha contado con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La condecoración de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de febrero, reconoce la aportación y contribución de José Vicente de los Mozos en beneficio de España, así como su papel en las relaciones de amistad y cooperación de nuestro país con el resto de la comunidad internacional. Este reconocimiento corresponde otorgarlo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"Este reconocimiento hace referencia a un concepto muy importante para mí, la lealtad: inquebrantable a mi familia, a mi tierra, a mi país y a Renault Group porque soy consciente que no podría haber proclamado las bondades de nuestro país en los cinco continentes sin las oportunidades que Renault Group me ha brindado. Esta condecoración me hace sentir profundamente orgulloso y profundamente español", ha indicado De los Mozos al recoger el reconocimiento.

TRAYECTORIA

José Vicente de los Mozos nació en São Paulo en 1962. Es titulado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un Máster en Técnicas de Producción, por el CESEM de Madrid y con un Executive Program, por la Universidad de Stanford (SEP).

En 1978 entra en Renault España como aprendiz y tras obtener su titulación de Ingeniería, pasa a formar parte del equipo de ingenieros de la Factoría de Carrocería y Montaje de Valladolid.

En 1993 se traslada a París para desempeñar diferentes tareas de responsabilidad en la Dirección de Ingeniería de Renault para posteriormente regresar a España como jefe del Departamento de Embutición de la Factoría de Carrocería y Montaje de Valladolid y más tarde responsabilizarse de los Departamentos de Chapa y Embutición de la planta de Palencia.

En 2003 pasa a Nissan Motor Ibérica, en Barcelona, como adjunto al director Industrial, y dos años más tarde es nombrado director de Nissan Motor. En 2006 ocupa la vicepresidencia, encargándose de todas las operaciones industriales de Nissan España.

En septiembre de 2008, entra en la empresa FICOSA (proveedor de la automoción) como director general de Automoción. En octubre de 2009 regresa a Renault como director de Fabricación de Vehículos del Grupo y en marzo del 2013 es nombrado director de Fabricación y Logística en Europa, responsabilidades que compagina con la presidencia de Renault en España; puesto que ocupa desde enero de 2012.

El 10 de septiembre de 2013 fue nombrado director de Fabricaciones y Logística del Grupo Renault y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Renault. En septiembre de 2016 asume también la responsabilidad del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales (HSE, Health, Safety and Environment).

El 1 de abril de 2018, José Vicente de los Mozos es nombrado EVP Manufacturing & Supply Chain de la Región 1 de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, y director general de Fabricación y Logística del Grupo Renault.

Es miembro del Board Committee del Grupo Renault. Además, también en abril de 2018 fue nombrado presidente de la patronal del sector, ANFAC y en junio de 2020 presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA.

Desde enero de 2021, José Vicente de los Mozos añadió a sus funciones como director Industrial mundial de Renault Group y miembro del Board Committee del Grupo, las funciones de Group Country Head para España y Portugal. Además, evolucionó su rol como presidente de Renault España a presidente-director general.