Josep Maria Pou se sube a las tablas del Auditorio Ciudad de León este jueves con 'Gigante'

Cartel de la obra 'Gigante', protagonizada por Josep Maria Pou. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada del programa de Artes Escénica del Auditorio Ciudad de León, que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, avanza con 'Gigante', una nueva propuesta de teatro que tendrá lugar este jueves a las 20.30 horas con Josep Maria Pou como protagonista.

La producción del Teatre Romea y el Grec 2025 Festival de Barcelona pondrá en escena esta obra de Mark Rosenblatt, un espectáculo incluido en el Programa Estatal de Artes Escénicas - Platea.

Josep Maria Pou encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las Brujas', que vio cómo unas polémicas declaraciones inflamaron a la prensa y repercutieron en su reputación, con consecuencias imprevisibles.

Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece un retrato poliédrico de un literato terriblemente carismático y explora con una agudeza no exenta de humor la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios.

Junto a Pou, en el escenario del Auditorio leonés estarán Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La obra se remonta al verano de 1983, cuando el famoso escritor inglés Roald Dahl revisaba las pruebas de su último libro, que estaba a punto de ir a la imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que había publicado recientemente no parecía apaciguarse.

A lo largo de una sola tarde en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se vio obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y la reputación.