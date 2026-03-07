Una joven de 20 años fallece y tres resultan heridos tras chocar un turismo con un muro en Navas (Segovia)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

NAVAS DE LA ASUNCIÓN (SEGOVIA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años ha fallecido y otros tres de entre 18 y 30 han resultado heridos tras la colisión de un turismo contra un muro en Nava de la Asunción (Segovia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 5.35 horas, cuando una llamada al 112 ha informado de la colisión de un turismo contra un muro en el kilómetro 32 de la SG-342, en Navas de la Asunción (Segovia), donde varias personas habían resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

La sala del 112 ha informado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y, por proximidad, a los bomberos de la Diputación de Valladolid, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de la zona y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 20 años y ha atendido a otras tres personas, una mujer de 18 años que ha sido trasladada en UVI móvil, una mujer de 21 años que evacuada en ambulancia soporte vital básico con el personal médico de Atención Primaria y un varón de 30 años al que se ha trasladado en ambulancia soporte vital básico con enfermera de la UVI móvil, todos ellos al Complejo Asistencial de Segovia.