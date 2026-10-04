Un joven herido por arma blanca en una pelea en Aranda de Duero (Burgos)

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

BURGOS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 18 años ha resultado herido por arma blanca en una pelea este domingo a la altura del número 14 de la avenida Castilla de Aranda de Duero (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.28 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido una llamada en la que se informaba de la pelea, en la que participaban cuatro personas con armas blancas, entre ellos el varón herido en una pierna.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Policía Local de Aranda de Duero, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 18 años que ha sido trasladado posteriormente ambulancia soporte vital básico al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.