La Joven Orquesta Nacional de España ofrece tres conciertos en Segovia dentro del ciclo 921 Distrito Musical de Otoño

SEGOVIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) actuará en Segovia, dentro del ciclo 921 Distrito Musical de Otoño, con tres conciertos, los días 8, 9 y 10 de cotubre, en el auditorio del Conservatorio Profesional de Segovia.

El ciclo 921 Distrito Musical Otoño 2025 está organizado por la Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de la Diputación Provincial y distintos ayuntamientos de la provincia, y en la programación en la ciudad ofrecerá tres programas diferentes de la Jonde, en conciertos de entrada gratuita hasta completar aforo.

El miércoles 8, el programa incluye la serenata en si bemol mayor 'Gran Partita' de Mozart, el 'Metamorphosen' de Richard Strauss en versión para septeto de cuerda y los los estrenos en España de 'Haikus del mar' de José Manuel López López y de 'Ionisation' de Edgar Varèse, en versión para seis percusionistas, junto a la pieza contemporánea 'Ceci n'est pas une balle', de Alexandre Esperet.

El jueves 9, el segundo concierto ofrecerá la 'Petite Symphonie' de Charles Gounod, el 'Octeto' de Félix Mendelssohn, y obras menos habituales en estos eventos: el 'Octeto' de Nikos Skalkottas, 'Moondance' de John Stevens y 'Blues for all' de Eduardo Nogueroles.

Finalmente, el viernes 10 de octubre, el repertorio reúne el 'Noneto' de Louis Spohr, la 'Introducción y allegro' de Maurice Ravel y la 'Historia del soldado' de Igor Stravinski.

PRÓXIMAS CITAS DEL CICLO

Tras los conciertos de la JONDE, el ciclo 921 Distrito Musical continúa su calendario de actuaciones, con un taller creativo de Tamanka Teatro, para niños de 6 a 13 años, en Sebúlcor; la Orquesta Sinfonica de Segovia con la 'gamberrada sinfónico-policiaca', en dos pases (uno para escolares, por la mañana, y otro para público en general) 'El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos'.

Los detalles de horarios, sedes y precios de las actuacioens de pago pueden consultarse en www.fundaciondonjuandeborbon.org/921-distrito-musical