JUCIL denuncia la desprotección de los guardias civiles en Salamanca tras la agresión sufrida por un preso de Topas

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha criticado la situación de "desprotección e inseguridad" que afrontan los agentes destinados en la provincia de Salamanca, tras el reciente ataque sufrido por un guardia civil a manos de un interno del Centro Penitenciario de Topas.

Desde la organización han señalado, a través de un comunicado, que las patrullas del medio rural quedan retenidas de forma habitual durante horas en las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA).

Según ha explicado la entidad, esta situación se produce al movilizar a los efectivos para custodiar y trasladar a reclusos por patologías leves o revisiones rutinarias que no constituyen una emergencia médica y que podrían resolverse dentro del propio centro penitenciario mediante asistencia intraprenitenciaria o telemedicina.

En este sentido, JUCIL ha señalado que este tipo de sucesos evidencia la pérdida del principio de autoridad y la violencia que sufren los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Por ello, la asociación ha situado en el centro de sus reivindicaciones la necesidad de que el Ministerio del Interior reconozca de manera inmediata a la Guardia Civil como profesión de riesgo, igualando sus derechos laborales, de protección y de jubilación con los de otros cuerpos policiales.

Asimismo, la delegación provincial ha exigido la revisión inmediata de los protocolos de traslado desde la prisión de Topas para restringirlos exclusivamente a emergencias vitales o no demorables, además de solicitar el refuerzo de la plantilla y de los medios de protección en los cuarteles salmantinos para garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos.