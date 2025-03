El juicio contra las exmonjas de Belorado se celebrará el 10 de mayo

BURGOS, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha rechazado el recurso de revisión contra el decreto de admisión de la demanda de desahucio y ha acordado la celebración del juicio el próximo 13 de mayo. Además, ha fijado el día 10 de junio para la práctica del lanzamiento en caso de no comparecencia.

Mediante una diligencia notificada este lunes a las exmonjas de Belorado y al Comisario Pontificio, Mario Iceta, personados en el proceso de desahucio que se está tramitando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca, la jueza ha tomado la decisión de señalar la vista previa para el próximo día 13 de mayo.

En el caso de que las exreligiosas no se presenten en el acto de juicio, se señala el próximo día 10 de junio como fecha para la práctica del lanzamiento. Como ha explicado el Juzgado, este procedimiento no afecta a las cinco monjas que no han participado del cisma, y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado.

Estas religiosas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud, "han sido desde el primer momento objeto de especial preocupación por parte del Comisario Pontificio y la Comisión Gestora", según ha informado el Arzobispado en una nota recogida por Europa Press.

La atención y cuidados que precisan serán inmediatamente asumidos por la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen, tan pronto como sea posible acceder al Monasterio.