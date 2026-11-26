VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará el próximo 3 de diciembre a un hombre identificado como D.V.S. para quien la Fiscalía solicita una pena de diez meses de prisión como presunto autor de un delito de odio cometido tras insultar y agredir a una mujer de origen marroquí y a sus dos hijas menores a las que se dirigió en términos de "moras de mierda".

En la misma vista oral también se sentará en el banquillo la víctima de la agresión, F.E.D, a quien el Ministerio Público acusa de un delito leve de lesiones por morder en la mano al encausado durante el forcejeo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se produjeron sobre las 21.30 horas del pasado 21 de junio de 2025 en la calle Pelícano de la capital vallisoletana, cuando la mujer paseaba junto a sus hijas de siete y nueve años y se cruzó con el acusado, quien se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El encausado se dirigió hacia las menores y les espetó la siguiente expresión: "¡Quitaos de en medio moras de mierda!", lo que motivó que la madre se interpusiera para recriminarle su actitud.

En el transcurso de la discusión posterior, el encausado, de 45 años y con antecendentes penales no computables, empujó por la espalda a la mujer, de 43, la agarró del torso y la tiró al suelo mientras le gritaba: "¡En mi país tú no tienes que decirme a mí lo que tengo que hacer!".

Para lograr que la soltara, la mujer le mordió en la mano derecha y después le acometió con una bolsa golpeándole tres o cuatro veces hasta que varios transeúntes lograron separarlos, momento en el que él continuó profiriendo expresiones denigrantes. "¡Moros de mierda, iros a vuestro país, me ha pegado la rabia!", son los términos que, supuestamente, mantuvo el acusado posteriormente ante los agentes de policía.

Además de los diez meses de prisión por el delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso con tres delitos contra la integridad moral, el fiscal reclama para D.V.S. una multa de ocho meses, a razón de diez euros diarios, cuatro años de inhabilitación para profesión u oficio educativos, así como dos meses de multa, a doce euros diarios, por un delito leve de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la mujer con 385 euros por las lesiones causadas y con 3.000 euros por daños morales.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido para la mujer una pena de dos meses de multa, con una cuota diaria de doce euros, como autora de un delito leve de lesiones, además del pago de una indemnización de 385 euros al encausado por las heridas producidas en la mano.

Ambos implicados han sufrido lesiones de carácter leve que han requerido una única asistencia facultativa y siete días de curación sin secuelas, perjuicios por los que los dos acusados formulan sus respectivas reclamaciones.