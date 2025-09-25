Juicio desde el lunes contra el transportista que atropelló mortalmente a tres camioneros en Tordesillas

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el transportista que en enero de 2021 atropelló mortalmente a otros tres camioneros en la A-62, a la altura de Tordesillas (Valladolid), comienza el próximo lunes, 29 de septiembre, en la Audiencia vallisoletana, tras dos suspensiones anteriores por distintos motivos.

Los hechos que se juzgan se remontan a enero de 2021, cuando los tres fallecidos participaban en las tareas de extinción de las llamas que habían prendido en varios neumáticos del semirremolque del vehículo pesado que conducía uno de ellos.

El encausado, el camionero M.A.H.C, de 59 años cuando se produjo el trágico accidente, se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel, junto con la retirada del carné de conducir por espacio de seis años, como autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicita al transportista y la compañía de seguros, Plus Ultra, indemnizaciones por importe global que supera los 979.713 euros, de ellos más de 312.000 euros para los familiares del camionero fallecido Alberto R.M., de 43 años; 320.203 para la viuda y familiares de Antonio N.A, de 51 años, y 346.699 para la esposa y familia de la otra víctima, Pedro A. D.S, de 35 años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio a celebrarse, se analizará lo ocurrido el 18 de enero de 2021 cuando, sobre las 07.35 horas, el camión que conducía Antonio N.A. por la A-62, a la altura del kilómetro 152,787, en Tordesillas, sufrió una avería mecánica que produjo el incendio de varios de los neumáticos del semirremolque, lo que le obligó a detenerse en el arcén, ocupando la totalidad del mismo y parte del carril derecho, y a señalizar su detención con los cuatro intermitentes--warning-y el alumbrado de corto alcance.

Otros dos transportistas que pasaban por aquel punto detuvieron también sus vehículos pesados con el fin de auxiliar al compañero en las labores de extinción del fuego. Así, Pedro A. D.S. y Alberto R.M. estacionaron también sus camiones, debidamente señalizados, delante del vehículo del compañero en apuros y comenzaron a extinguir el fuego mientras permanecían en el carril derecho de la calzada, de los cuatro existentes.

"DISTRACCIÓN Y/O DESATENCIÓN"

Fue en este instante cuando otro camión pasó por el lugar a una velocidad de entre 78 y 81 kilómetros por hora sin que su conductor, según la acusación pública, se percatara de la presencia del camión averiado porque circulaba "con gran distracción y/o desatención en la conducción", pese al humo, las llamas y las luces de emergencia que se hallaban activadas.

Así, el encausado no redujo la velocidad hasta una veintena de metros antes del lugar de impacto y en último momento efectuó una maniobra evasiva para evitar la colisión, sin que pudiera finalmente evitar el choque con el vértice izquierdo del semirremolque del camión incendiado y el atropello de los tres camioneros que participaban en su extinción.

En el momento de producirse el fatal accidente, sobre las 07.35 horas, se trataba de horario nocturno, con niebla ligera que no dificultaba la visibilidad, y la vía constaba de cuatro carriles de circulación y dos arcenes practicables, circunstancias que, a juicio del fiscal del caso, no influyeron en la distracción y/o desatención del acusado.

Otro camionero que circulaba también por el carril derecho con su vehículo pesado se percató de la existencia del camión averiado y se desplazó al segundo carril, reduciendo la velocidad. No pudo esquivar, sin embargo, un bulto en la calzada que el camionero creyó en un primer momento que se trataba de restos de neumáticos--se trataba de los cuerpos de dos de los fallecidos--, aunque a posteriori, cuando se detuvo a descansar, comprobó para su sorpresa que la parte baja frontal de su vehículo presentaba manchas de sangre y restos biológicos, lo que le llevó a poner los hechos en conocimiento inmediato del Servicio de Emergencias 112.