A juicio por tratar de comprar al alcalde de San Vicente de Palacio para no demoler un talud en la gasolinera

Archivo - Trib.-Absuelto el gericultor acusado de agredir sexualmente a un anciano cuando le duchaba en la residencia de Rioseco - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebrará juicio con jurado popular contra el encargado de la gasolinera Valcarce de San Vicente de Palacio, S.L.G, por un delito de cohecho presuntamente cometido en febrero de 2021, cuando, según las acusaciones pública y popular, ejercida esta última por el Ayuntamiento de dicha localidad, el encausado ofreció al alcalde una dádiva por importe de más de 7.000 euros con el fin de el regidor hiciera la vista gorda y no obligara a la mercantil a demoler un talud ilegal que había ejecutado en el área de servicio.

El juicio está previsto que dé comienzo el próximo miércoles, día 4 de febrero, con la selección del jurado y la declaración del encausado, y se prolongue hasta el día siguiente, jornada reservada al testimonio del denunciante y de otros testigos y a la presentación de los informes de las dos acusaciones y de la defensa, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

El fiscal y la acusación popular solicitan para el acusado una condena de tres años y medio de cárcel, multas de entre 2.160 y 2.880 euros e inhabilitación especial por tiempo de entre nueve y diez años.

En la vista oral con jurado, que celebrará la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, se reproducirán hechos que tienen su génesis en el año 2013, cuando el día 11 de febrero un decreto de Alcaldía paralizó las obras de ejecución del talud que había realizado la empresa Valcarce, encargada de la explotación de la gasolinera ubicada en la autovía A-6 en dicho término municipal, por carecer de proyecto.

El enfrentamiento entre ambas partes derivó en un contencioso-administrativo iniciado por la mercantil, si bien dicho proceso concluyó con una sentencia que mantenía la obligación de demoler el talud realizado para la instalación de unas placas solares. La negativa a cumplir el fallo motivó incluso la imposición de varias multas coercitivas por parte del Consistorio de San Vicente de Palacio.

Sin embargo, el presunto delito de cohecho se habría producido, siempre según la tesis de las acusaciones, los días 9 y 10 de febrero de 2021, fechas en las que el primer edil de San Vicente y el ahora encausado tuvieron varias conversaciones en las instalaciones de la gasolinera en cuyo transcurso S.L.G. habría ofrecido al primero dinero a cambio de que hiciera la vista gorda y no apremiara a la empresa para que demoliera la obra.

"No seas bobo, que estas cosas se arreglan con dinero negro, mira para otro lado", es lo que los acusadores sostienen que el acusado trasladó el día 9 de febrero al alcalde, a quien al día siguiente, en una segunda visita de éste al área de servicio, realizó la misma propuesta pero ya con una cantidad concreta. Supuestamente, el acusado habría indicado al regidor que consultaría con el dueño de la empresa y su hija la cantidad a abonar pero ya anticipó que se podría llegar hasta los 7.000 euros, casi la mitad de los 15.000 que costaba la demolición de la obra.

El ofrecimiento fue rechazado por el alcalde de San Vicente, quien además presentó denuncia por estos hechos.