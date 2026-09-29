La Junta aborda con la Asociación de Vino con Origen de CyL acciones para impulsar su promoción y comercialización

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, mantiene una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Vino con Origen de Castilla y León (AvoCyL). - JCYL

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Vino con Origen de Castilla y León (AvoCyL) para abordar acciones para avanzar en nuevas medidas que permitan reforzar la promoción y comercialización.

En el encuentro han acompañado al consejero el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García; el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ItaCyL), David González; y la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentaria, Mercedes Berciano.

La reunión se enmarca en la ronda de encuentros que mantiene el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental con los diferentes integrantes del sector agroalimentario de Castilla y León, con el objetivo de escuchar sus planteamientos, conocer sus necesidades y estudiar propuestas que puedan incorporarse a la acción de gobierno.

Durante la reunión, Pino ha trasladado la necesidad de que el sector productor y elaborador, junto con el conjunto de los agentes vinculados al vino, avance de forma coordinada, de manera que la colaboración entre todos "permita generar nuevas oportunidades y redunde en beneficio del conjunto del sector y, en última instancia, de los consumidores".

Pino ha defendido que el "principal reto del sector" pasa por ganar valor en los mercados y por conseguir que ese valor llegue a quienes sostienen la actividad sobre el terreno, los viticultores y las bodegas.

En este sentido, ha incidido en la importancia de reforzar la promoción, abrir nuevas oportunidades comerciales y consolidar la rentabilidad de un sector estratégico para numerosas comarcas de Castilla y León.

Se ha planteado, además, estudiar la posibilidad de que el estudio Nielsen sobre los vinos con Origen de Castilla y León pueda realizarse con carácter anual, frente a la periodicidad bienal actual.

Esta mayor frecuencia permitiría disponer de información actualizada sobre la evolución y las tendencias del mercado, un conocimiento de especial utilidad para que las empresas puedan orientar sus estrategias de comercialización y adaptar su oferta a las demandas de los consumidores, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El consejero ha destacado que disponer de información actualizada y rigurosa sobre el comportamiento de los consumidores resulta "fundamental" para adoptar decisiones estratégicas, identificar nuevas oportunidades de mercado y mejorar la competitividad de las empresas vitivinícolas de la Comunidad.

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y AvoCyL han abordado la posibilidad de trabajar conjuntamente en diferentes estrategias para impulsar el vino con Origen de Castilla y León al reforzar su presencia y reconocimiento tanto en los mercados nacionales como internacionales.

En este sentido, la Junta considera "prioritario" impulsar acciones que permitan proyectar la imagen de los vinos con Origen de Castilla y León como "productos de calidad diferenciada, vinculados al territorio, a la tradición y a la excelencia de las elaboraciones de la Comunidad".

Dentro de esta línea de trabajo, también se han analizado los principales salones, ferias y certámenes de interés para las empresas y productores representados por la asociación, con el objetivo de conocer aquellos eventos en los que consideran prioritario contar con presencia y estudiar posibles vías de apoyo para facilitar su participación en aquellos en los que actualmente no estén presentes.

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el enoturismo y las posibilidades que ofrece como recurso para el desarrollo económico del territorio y para la promoción de los vinos de Castilla y León.

Pino ha señalado la oportunidad de aprovechar el enoturismo como una "puerta de entrada" para dar a conocer y difundir la calidad y diversidad de los vinos con Origen de Castilla y León, con la vinculación de la experiencia en torno al vino con el patrimonio, la gastronomía y los recursos del medio rural.

En este ámbito, se ha planteado reforzar esta actividad y generar nuevas oportunidades para las bodegas y los territorios vitivinícolas de la Comunidad.

Por último, durante la reunión se ha abordado la posibilidad de incrementar el apoyo presupuestario destinado a los consejos reguladores, con el objetivo de que puedan disponer de mayores recursos para desarrollar actuaciones de promoción y comercialización de los vinos con Origen de Castilla y León.