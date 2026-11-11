La Junta aborda la renovación de las comisiones de evaluación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado este miércoles, 11 de noviembre, en la reunión del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (AcsuCyL) para abordar la renovación de las comisiones de evaluación.

El encuentro se ha celebrado por videoconferencia y en él se ha informado de la composición de las nuevas comisiones, que se renuevan íntegramente para un periodo de cuatro años, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas comisiones comenzarán su actividad una vez se publique su nombramiento en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos de evaluación de la Agencia.

AcsuCyL es el organismo responsable de evaluar, acreditar y certificar la calidad de las universidades y de sus enseñanzas en la Comunidad. Su actividad tiene como finalidad contribuir a la mejora continua del sistema universitario, garantizar la calidad de los programas formativos y de las instituciones de educación superior, y favorecer el reconocimiento de las titulaciones de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de calidad.